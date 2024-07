Un attaquant portugais au PSG, Jorge Mendes s’active

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En période de mercato, il n’est pas rare que Jorge Mendes soit associé au PSG et cet été ne devrait pas y faire exception puisque l’agent portugais aimerait placer Pedro Neto à Paris.

Jorge Mendes est un homme très influent au Paris Saint-Germain, et il suffit de regarder la liste de ses poulains au sein de l’effectif de Luis Enrique pour s’en rendre compte. Zaïre-Emery, Vitinha, Gonçalo Ramos, Barcola, Ugarte, Asensio, Danilo Pereira et Renato Sanches sont tous des joueurs de l’agence Gestifute, dont Jorge Mendes est le patron. Dans la capitale française, il n’y a donc pas un transfert ou presque qui se fait sans l’aval de Jorge Mendes, qui n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Et pour cause, selon les informations de Don Balon, un nouveau joueur de l’écurie de Jorge Mendes est dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.

Il s’agit de Pedro Neto, sélectionné par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2024 avec le Portugal, où il a été remplaçant tout au long de la compétition. Auteur de 3 buts et 11 passes décisives avec Wolverhampton cette saison, l’ailier droit de 24 ans a un profil apprécié au PSG selon le média espagnol. « Sa vitesse, son agilité et sa capacité à créer des occasions et à marquer ont fait de lui l’un des joueurs les plus prometteurs en Europe » écrit le site spécialisé, affirmant que le PSG en fait l’une de ses cibles importantes afin de compenser le départ de Kylian Mbappé dans le secteur offensif.

Le PSG s'intéresse à Pedro Neto

Habitué à jouer dans le couloir droit, un poste qui semble réservé à Ousmane Dembélé, Pedro Neto a la chance d’être polyvalent et de pouvoir également jouer à gauche et -plus rarement- dans l’axe. En interne, Jorge Mendes ferait le forcing pour convaincre le PSG de miser sur le natif de Viana do Castelo, mais pour cela, il faudra signer un gros chèque. Car du côté de Wolverhampton, ne compte pas brader la plus forte valeur marchande de l’effectif. Pour avoir un ordre d’idée, même si cela ne dit pas grand chose des négociations à venir entre les deux clubs, Pedro Neto est valorisé à hauteur de 55 millions d’euros par le site Transfermarkt. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont-ils prêts à payer une telle somme pour l’homme aux 10 sélections avec le Portugal ? Premiers éléments de réponse dans les jours à venir.