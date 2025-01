Un ancien Lyonnais au PSG, Luis Enrique prend un stop

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bien avant d’accueillir le Portugais João Neves dans son effectif l’été dernier, Luis Enrique avait réclamé l’arrivée de Bruno Guimarães lors du précédent mercato hivernal. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’était heurté au refus du conseiller Luis Campos, bien informé sur le prix du milieu de Newcastle.

Entre Luis Enrique et Luis Campos, ce n’est plus aussi fluide qu’auparavant. Des tensions sont apparues entre le coach du Paris Saint-Germain et le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont apparemment des désaccords sur la gestion du groupe, eux qui semblaient former un binôme efficace jusqu’à cette saison. C’est effectivement ce duo qui dessine les contours de l’effectif parisien sur le marché des transferts.

Luis Enrique voulait Bruno Guimarães

Luis Campos tente de répondre aux exigences de l’Espagnol, du moins lorsque c’est possible. Lors du précédent mercato hivernal, une piste proposée par Luis Enrique avait été jugée inaccessible sur le plan financier. Et pour cause, l’insider Djamel dévoile l’intérêt de l’entraîneur parisien pour Bruno Guimarães. Rappelons qu’à ce moment, le Paris Saint-Germain souffrait encore d’un manque de créativité dans l’entrejeu. L’ancien sélectionneur de l’Espagne avait déjà identifié les limites techniques de sa recrue estivale Manuel Ugarte. Luis Enrique se voyait plutôt aligner le milieu de Newcastle devant sa défense. Sauf que Luis Campos l’avait immédiatement refroidi.

A cause du prix de l’international brésilien, à savoir 118 millions d’euros, le conseiller sportif avait demandé à son entraîneur d’oublier ce dossier beaucoup trop cher. Certaines rumeurs évoquaient encore une possible arrivée de l’ex-joueur de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, au moment où sa clause libératoire avait expiré. Mais finalement, le Paris Saint-Germain décidait de s’offrir João Neves pour 70 millions d’euros (bonus compris). Et compte tenu des performances du Portugais depuis le début de la saison, Luis Enrique n’a pas à regretter ce choix.