Un an et c’est fini, il vire Kolo Muani du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Six mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne parvient toujours pas à faire l'unanimité. Avec le probable départ de Kylian Mbappé, un grand attaquant risque d'être recruté et c'est bien l'ancien Nantais qui pourrait en faire les frais.

Finaliste de la Coupe du monde, nommé au Ballon d'or et membre de l'équipe-type de la Bundesliga la saison passée, Randal Kolo Muani était plein de promesses lorsqu'il a signé à Paris. Mais le joueur de 25 ans est trop inconstant et surtout, il n'est pas assez décisif pour les standards attendus par les dirigeants parisiens au poste d'attaquant. Avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG va obligatoirement devoir recruter un joueur capable d'empiler les buts. Le nom de Victor Osimhen est souvent associé au club de la capitale. Pour Florent Gautreau, le buteur de Naples est le candidat idéal pour devenir le futur attaquant du PSG, quitte à faire partir Randal Kolo Muani seulement un an après son arrivée.

Kolo Muani out, Osimhen arrive, le plan du PSG

🔴🔵 @FlorentGautreau : "La piste Victor Osimhen me paraît crédible, quitte à faire partir Randal Kolo Muani." #RMClive pic.twitter.com/h7irz9gyko — After Foot RMC (@AfterRMC) February 28, 2024

« La piste Victor Osimhen me paraît crédible, c'est tout à fait dans les standards du PSG. La clause est à 130 millions d'euros, contre 175 pour Rafael Leão. C'est plus logique d'aller chercher un numéro 9, plutôt qu'un joueur sur le couloir gauche, quitte à faire partir Randal Kolo Muani » a décrypté le consultant dans l'émission l'After Foot, sur RMC Sport. Il y a une forte probabilité pour que Victor Osimhen quitte Naples cet été, surtout que le club italien est très mal embarqué pour se qualifier en Ligue des Champions ou pour se battre pour des titres dans les saisons à venir. Ainsi, le PSG pourrait privilégier le recrutement du finaliste de la CAN, au détriment de Randal Kolo Muani, recruté tout de même 90 millions d'euros. De plus, Gonçalo Ramos est également toujours présent et semble avoir une longueur d'avance dans le système de Luis Enrique, sans Kylian Mbappé.