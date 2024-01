Ultimatum au 15 janvier, Mbappé doit répondre à Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nasser Al-Khelaifi a beau avoir affiché une grosse confiance concernant Kylian Mbappé, l'idée d'un départ de l'attaquant de 25 ans est toujours dans l'air. Si le PSG patiente, au Real Madrid on ne relâche pas la pression.

Il était clair que le mois de janvier 2024 allait être chaotique dans le dossier Kylian Mbappé, puisque le joueur français peut désormais officiellement parler avec des clubs de son avenir, mais on ne se doutait pas que cela allait partir aussi vite et aussi fort. Même si le numéro 7 parisien a rapidement fait savoir qu’il n’avait fait aucun choix concernant une prolongation ou pas au Paris Saint-Germain, cela en marge de la victoire du PSG dans le Trophée des champions, tout s’est emballé dimanche. C’est d’abord le Times qui a affirmé que la star française refusait de céder aux exigences du Real Madrid qui voulait une réponse maintenant et pas dans plusieurs semaines, puis FootMercato a annoncé de son côté qu’en fait Kylian Mbappé avait déjà donné son accord au Real Madrid pour jouer à Santiago-Bernabeu la saison prochaine. Et mardi, à tout seigneur tout honneur, Nasser Al-Khelaifi a lui aussi fait entendre sa version.

Mbappé répondra dans moins d'une semaine à Madrid

Pour le président qatari du Paris Saint-Germain, tout est clair entre Kylian Mbappé et lui, et il a confiance en la parole donnée par son joueur sur le calendrier concernant son choix et sur le fait que rien n’a encore été décidé. « S’il m’a dit quelque chose sur le calendrier de sa décision ? Oui, mais cela reste entre nous. Nous discutons, mais nous sommes tranquilles. J’ai confiance en lui, à 200%. C’est un bon garçon et il m’a donné sa parole. C’est un homme de parole et je crois en lui », a expliqué Nasser Al-Khelaifi sur le sujet du timing des opérations. Mais à priori, du côté de Florentino Perez, on n’a pas du tout le même avis que du côté de son homologue parisien et on veut très vite connaître la décision de Mbappé. C’est ce que révèle L’Equipe ce mercredi, le quotidien sportif confirmant qu’un ultimatum avait bien été fixé au clan Mbappé en ce mois de janvier 2024.

Tandis que certains avancent la date du match contre la Real Sociedad en Ligue des champions pour l’annonce de Kylian Mbappé, L’Equipe cite la date du lundi 15 janvier prochain, soit dans moins d’une semaine. « Échaudée par l’épisode du printemps 2022, la direction du Real Madrid maintient qu’elle veut savoir d’ici au 15 janvier si, oui ou non, Mbappé souhaite traverser les Pyrénnées. Le capitaine des Bleus demeure la priorité de son recrutement et elle assure qu’il s’agit là de sa dernière occasion de rejoindre le club de ses rêves », explique le quotidien, qui confirme que s’il signe chez les Merengue Kylian Mbappé aura le meilleur salaire du vestiaire madrilène, mais très loin de ce qu’il gagne au Paris Saint-Germain. La balle est dans le camp du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, et on devrait donc savoir très rapidement si tout ce scénario est vrai.