Ugarte file à United, le PSG touche le pactole

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va finir fort sur le marché des transferts estival. Le club de la capitale cherche notamment à vendre certains indésirables.

Les fans et observateurs du PSG espèrent vivre un final en apothéose sur le marché des transferts. Les champions de France se cherchent encore trois joueurs au minimum, dont un élément offensif. Aussi, le club de la capitale travaille dur pour vendre. Et le PSG ne veut pas se faire léser par les clubs avec lesquels il négocie. Sauf rebondissement, Manuel Ugarte ne sera plus un joueur parisien dans les prochaines heures. Le milieu de terrain international uruguayen ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne le juge pas adapté à ses principes de jeu. Ugarte veut également partir et a trouvé son bonheur du côté de Manchester United. Mais encore faut-il que les deux clubs s'entendent.

Ugarte à Manchester United, on y est presque

Selon les informations de Julien Froment ce lundi, un transfert est désormais proche entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte. Le journaliste indique en effet que les Red Devils ont passé la seconde pour boucler le deal à un prix que convient aux Franciliens, sachant que la direction du Paris Saint-Germain veut au moins 60 millions d'euros, soit le prix investi l'été passé sur Ugarte. A noter également que le PSG a annoncé en interne à Danilo, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Carlo Soler qu'ils devaient se trouver un nouveau point de chute. La future vente de Ugarte pourrait débloquer les fonds suffisants pour recruter en attaque, alors que le profil de Jadon Sancho plait toujours beaucoup aux champions de France en titre. De son côté, Ugarte aura une belle occasion de se relancer dans un club qui parait plus fait pour lui que le PSG de Luis Enrique.