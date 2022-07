Tuchel rêve de Kimpembe, le PSG active le mode troll

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, Chelsea rêve d’arracher Presnel Kimpembe au PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans deux ans, Presnel Kimpembe est une priorité de Thomas Tuchel à Chelsea. Le défenseur tricolore n’est pas insensible à l’intérêt de son ancien entraîneur et n’a pas fermé la porte à un départ, bien qu’il reste très attaché au PSG. Globalement, l’avenir de Presnel Kimpembe est encore flou, même si Christophe Galtier a très clairement fait savoir à Luis Campos et directement au champion du monde 2018 qu’il souhaitait le conserver. D’après les informations de Bild, le Paris SG a d’ailleurs adopté une technique pour le moins inattendue afin d’éloigner la menace de Chelsea dans le dossier Presnel Kimpembe… en proposant un autre de ses défenseurs aux Blues. Et c’est Thilo Kehrer, remplaçant depuis sa signature au PSG, qui a été proposé à Chelsea.

Le PSG propose Kehrer à Chelsea

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

L’international allemand n’était pas fermé à l’idée de retrouver Thomas Tuchel dans un club de la dimension de Chelsea mais selon Bild, les Blues ont refusé les avances du PSG. En effet, même si le manager des Blues apprécie le profil et la polyvalence de Thilo Kehrer, Chelsea souhaite recruter un défenseur central d’un calibre supérieur, comme le prouvent les différentes pistes explorées ces dernières semaines par le club londonien (Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele). Reste maintenant à voir si les Blues, qui sont sur le point de perdre la bataille avec le FC Barcelone dans le dossier Jules Koundé, parviendront à rafler la mise avec Presnel Kimpembe. Après avoir frappé fort en recrutant Kalidou Koulibaly, Chelsea patine et ne parvient pas à offrir à Thomas Tuchel un second renfort de taille en défense centrale. Ce qui est certain, c’est que le deuxième défenseur recruté cet été par Chelsea ne sera pas Thilo Kehrer, malgré la tentative audacieuse et un brin provocatrice de Chelsea.