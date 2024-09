Trahi par le PSG au mercato, il veut claquer la porte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a surpris tout le monde lors du mercato estival en payant 20 ME pour recruter Matvey Safonov en Russie alors que le prometteur Arnau Tenas aurait pu devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma.

La gestion des gardiens a souvent été incompréhensible au Paris Saint-Germain par le passé mais ces dernières années, une certaine logique avait été trouvée avec Gianluigi Donnarumma, lequel a été solidement installé en tant que n°1. L’an passé, Keylor Navas a rongé son frein jusqu’à partir libre au mois de juin et pour le remplacer en tant que numéro deux, le PSG semblait avoir ce qu’il fallait en magasin avec Arnau Tenas. Le gardien espagnol recruté à Barcelone il y a un an a réalisé quelques bons matchs avec le Paris SG et a confirmé son talent lors des Jeux Olympiques avec l’Espagne.

Pour de nombreux supporters et observateurs, il n’y avait donc aucune raison de recruter un nouveau gardien et pourtant, le champion de France en titre a déboursé 20 ME pour recruter Matvey Safonov en provenance de Krasnodar lors du mercato. Un choix incompréhensible qui pourrait coûter cher à Paris car désormais, Arnau Tenas n’envisage plus son avenir dans la capitale française, si l’on se fie aux informations relayées par Fichajes. Le média croit savoir que le gardien de but de 23 ans a des touches en Allemagne, où un joli projet lui tend les bras puisque le RB Leipzig aimerait le recruter.

Arnau Tenas prêt à quitter le PSG cet hiver ?

Une offre de prêt avec option d’achat pourrait arriver sur le bureau de Luis Campos dès le mois de janvier en provenance de l’Allemagne et à n’en pas douter, Arnau Tenas va pousser pour que cette proposition soit acceptée. Le gardien du Paris Saint-Germain aurait accepté sans broncher un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, mais a très mal vécu l’arrivée de Safonov à son poste ces dernières semaines. En l’absence de Donnarumma contre Gérone puis à Reims, le gardien russe a été préféré à Tenas, ce qui prouve que dans l’esprit de Luis Enrique, la hiérarchie est très clairement établie avec Donnarumma en n°1, Safonov en n°2 et Tenas en n°3.

Une situation qui ne convient pas à l’international espoirs espagnol, qui attend donc avec impatience de voir l’intérêt de Leipzig se concrétiser par une offre ferme au mois de janvier prochain. Il sera néanmoins intéressant de voir si le PSG acceptera de se séparer de son prometteur gardien espagnol si facilement ou non.