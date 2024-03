Tout sauf Paris, Kimmich climatise le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'une des équipes les plus actives l'été prochain lors du mercato. Parmi les cibles du club de la capitale : Joshua Kimmich.

A Paris, on prépare doucement mais sûrement l'après-Mbappé. Les dirigeants du PSG savent que le message envoyé devra être fort. Pas certain pour le moment que les champions de France decident de recruter au même poste que Kylian Mbappé. Les chantiers jugés comme prioritaires sont en défense et au milieu de terrain. Parmi les profils qui plaisent beaucoup au Paris Saint-Germain : Joshua Kimmich. Le joueur du Bayern Munich est motivé à l'idée de relever un nouveau challenge loin de la Bavière. Cependant, ce n'est pas du tout au PSG qu'il voudrait continuer sa carrière au plus haut niveau. C'est du moins les informations récoltées par Florian Plettenberg.

Kimmich veut d'autres équipes que le PSG

Le journaliste de Sky Sports indique en effet ces dernières heures que le Bayern Munich et Kimmich sont sur la voie de la séparation mais que l'Allemand ne souhaite pas rejoindre le PSG. Cinq clubs l'intéressent et les Franciliens n'en font pas partie : Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid et le FC Barcelone. Un coup dur pour la direction parisienne, qui aurait aimé être un candidat pour accueillir le joueur de 29 ans, en fin de contrat avec les champions d'Allemagne en juin 2025. Pour lâcher Kimmich, le Bayern Munich attend une offre de près de 70 millions d'euros. Reste à savoir si la situation avec Paris changera d'ici l'été prochain. Mais nul doute que le PSG a déjà préparé ses arrières et démarré des contacts avec d'autres joueurs. Mauvaise nouvelle également, Bruno Guimaraes, autre cible majeure du club de la capitale, est lui annoncé proche d'une signature à Manchester City... Au duo Luis Campos-Luis Enrique de réagir et se tourner vers des cibles plus accessibles ou plus désireuses de venir dans la capitale française.