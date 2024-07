Tout sauf le PSG, Xavi Simons lance son mercato

Eliminé de l’Euro malgré un but en demi-finale contre l’Angleterre, Xavi Simons va maintenant devoir prendre une décision quant à son avenir. A moins d’une surprise, l’international néerlandais va quitter le PSG.

Timide en début de compétition, Xavi Simons est monté au régime au fur et à mesure de l’Euro et a terminé le tournoi avec un bilan correct (1 but, 3 passes décisives). Après deux belles saisons en prêt au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig, l’international néerlandais a la possibilité de revenir au Paris Saint-Germain. Luis Enrique aimerait pouvoir s’appuyer sur le n°7 des Pays-Bas pour la saison à venir, mais la tendance n’est pas vraiment de voir Xavi Simons rester dans la capitale française cet été. Selon le spécialiste Fabrizio Romano, la fin de l’Euro marque un tournant dans le mercato de Xavi Simons.

🚨🇳🇱 Xavi Simons will focus on his next club starting from Thursday, after he has informed PSG of his decision to leave two weeks ago.



Bayern are pushing with director Max Eberl, RB Leipzig are still there — both working on loan deal.



It’s up to the player now. pic.twitter.com/NMF51yK1Xf