Thierry Henry lâche une phrase terrible pour le PSG

Par Corentin Facy

De gros doutes entourent la valeur de l’effectif du Paris Saint-Germain après la défaite à Arsenal, mardi en Ligue des Champions (2-0). Kylian Mbappé n’a pas été remplacé et l’équipe de Luis Enrique semble moins forte que la saison précédente. C’est en tout cas ce que pense Thierry Henry.

Comme si le départ de Kylian Mbappé ne suffisait pas, Luis Enrique a également pris la décision de se priver d’Ousmane Dembélé pour le déplacement périlleux du Paris Saint-Germain à Arsenal, mardi lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Sur le papier, l’attaque du PSG était très jeune et peu expérimentée à ce niveau de compétition avec Barcola à gauche, Doué à droite et Lee dans l’axe en l’absence de Ramos et tandis qu’Asensio était trop juste pour postuler bien que sur le banc. Sur le terrain, le miracle ne s’est pas produit et le Paris SG a subi face à une équipe plus rodée tactiquement et plus puissante physiquement.

PSG : « Bambi et Panpan » en attaque, Riolo atomise Luis Enrique https://t.co/JkirYIf0xz — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Au-delà du jeu purement collectif, l’impression que donne le PSG est qu’aucun joueur n’est capable de faire de différences individuelles pour sortir l’équipe d’un mauvais pas. C’est le constat que Thierry Henry a dressé au micro de CBS Sports après la défaite du champion de France en titre à Londres. « L’équipe est équilibrée, ils ont eu la possession (65%)... mais c'est à peu près tout. Et ce n'est pas suffisant » a d’abord lancé Thierry Henry avant de lancer une phrase terrible pour le PSG et ses individualités.

Thierry Henry flingue les individualités du PSG

« Tu n'as plus ce 'game winner' (que l'on pourrait traduire par ce "joueur qui te fait gagner") que tu avais auparavant » a soufflé l’ancien entraîneur de l’Equipe de France olympique, qui regrette de voir le Paris Saint-Germain être orphelin de joueurs capables de faire la différence individuellement comme ce fut le cas de Di Maria, Mbappé, Cavani, Ibrahimovic, Neymar ou Messi les années précédentes. « Tu vois qu'il y a une idée, que les joueurs savent quoi faire. Mais quand ils s'approchent de la surface, à l'exception de Barcola qui a tenté des choses, on n'a pas vu grand chose » a conclu Thierry Henry, qui se demande jusqu’où peut aller le PSG avec cet effectif en Ligue des Champions cette saison. La question se pose d’autant plus que le calendrier du club parisien s’annonce corsé dans cette compétition avec des matchs contre le PSV Eindhoven, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City d’ici janvier prochain.