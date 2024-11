PSG ‍: Jules Koundé à Paris, la folle réponse du Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Longtemps critiqué à ce poste, Jules Koundé fait désormais office de valeur sûre au poste de latéral droit en Europe. Le défenseur de Barcelone et des Bleus est si fort que le PSG aimerait le recruter à prix d’or.

A en croire les informations de la presse espagnole, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Jules Koundé. Défenseur central de formation, le joueur du FC Barcelone est désormais une référence au poste de latéral droit, où il est utilisé par Hansi Flick ainsi que par Didier Deschamps. Le PSG apprécie le profil de l’ancien Bordelais et serait prêt à signer un énorme chèque de 100 millions d’euros pour le recruter et ainsi renforcer sa défense avec un joueur polyvalent qui ferait le bonheur de Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jules Kounde (@jkeey4)

Avec une telle offre et connaissant les difficultés économiques du Barça, le PSG pensait certainement rafler la mise. Mais à en croire les informations du journal Sport, l’actuel leader de la Liga a pris une décision surprenante en ce qui concerne Jules Koundé en repoussant toutes les offres, y compris celle assez dingue du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Barça souhaite garder une ossature importante pour encadrer sa jeunesse dorée et comme en Equipe de France, Jules Koundé fait désormais partie des tauliers dans le vestiaire du Barça. Le club blaugrana n’a en plus aucune obligation de vendre Jules Koundé car son contrat court encore jusqu’en 2027.

Barcelone refuse 100 millions d'euros pour Koundé

Un coup dur pour le Paris SG mais pas uniquement puisque le joueur formé aux Girondins de Bordeaux attire de nombreuses convoitises ces derniers mois, notamment en Premier League, où Manchester United et d’autres clubs suivaient sa situation avec la plus grande vigilance. Face à ce refus surprise du Barça, le PSG ne devrait pas tomber dans le jeu de la surenchère, d’autant que Luis Campos a clairement envoyé le message qu’il ne voulait plus payer des joueurs au-dessus de leur valeur marchande réelle ces derniers mois. Il va donc falloir oublier la piste Jules Koundé pour le Paris SG, avec regrets tant l’international français aurait pu rendre de fiers services au club de la capitale.