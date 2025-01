Thiago Motta agressé au PSG, il a jubilé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Entraîneur qui monte en Italie, Thiago Motta ne laissait pas non plus indifférent en tant que joueur. Au PSG, son élégance a marqué les esprits des observateurs. Néanmoins, son vice était aussi bien réel et cela lui a donné beaucoup d'ennemis en Ligue 1.

Il est sans doute l'ex-parisien avec la carrière d'entraîneur la plus prometteuse du moment. Thiago Motta a beaucoup de qualités sur le banc, comme c'était aussi le cas dans l'entrejeu du PSG. L'ancien milieu a guidé Bologne en Ligue des Champions et il se démène actuellement pour remettre la Juventus au sommet. S'il rend le jeu turinois plus attrayant que sous Allegri, cela n'égale pas encore son élégance comme joueur. Vision du jeu, technique balle au pied, travail défensif : Motta savait pratiquement tout faire sur un terrain et le Paris Saint-Germain aimerait bien récupérer un joueur de sa trempe dans un futur proche.

Motta en sang, c'était la joie en Ligue 1

Si les journalistes étaient souvent élogieux concernant l'Italo-brésilien, les joueurs étaient plus partagés à son sujet. L'ancien stéphanois Franck Tabanou par exemple ressentait à la fois de l'admiration et de la haine pour lui. Interrogé par L'Equipe, il a reconnu avoir été souvent excédé par le vice de Thiago Motta. Capable de répéter les fautes discrètement, l'entraîneur de la Juventus n'a pas énervé que Tabanou. Il a aussi poussé Brandao à s'en prendre à lui. C'était en 2014 lors de PSG-Bastia. L'attaquant brésilien avait fracturé le nez de son adversaire en lui donnant un coup de tête dans le couloir menant au vestiaire.

Un moment qui n'a pas ému Franck Tabanou, bien au contraire. « Sur le terrain, il était trop chiant. Parfois, avant le match, on se disait de ne pas répondre aux provocations, mais, dans le feu de l'action, certains ont du mal à gérer leurs émotions. Il faisait des petites fautes et allait pleurer auprès des arbitres. Avec Brandao (auteur d'un coup de tête sur le Parisien, le 16 août 2014, avec Bastia), il avait pris pour tout le monde, j'étais content (rires). Pourtant, j'étais amoureux de ce joueur. Il savait toujours quoi faire, même sous pression. Tu avais l'impression qu'il avait joué le match la veille », a t-il avoué au quotidien sportif français. Un épisode beaucoup moins comique à l'époque puisque Brandao avait même écopé d'une peine de prison ferme pour son geste.