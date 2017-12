Mercato : Lille et Bordeaux veulent aider le PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Bordeaux, LOSC.

Ce n’est plus un secret : le Paris Saint-Germain tient son premier renfort du mercato hivernal. Comme annoncé par la presse brésilienne depuis plusieurs semaines, Wendel va quitter Fluminense pour le club parisien moyennant 10ME. Mais les dirigeants franciliens ont un plan bien établi pour acclimater parfaitement le jeune milieu défensif de 20 ans : le prêter six mois sans option d’achat dans une équipe européenne et de préférence en Ligue 1. Cela tombe bien, deux clubs français sont déjà sur les rangs à en croire les informations du quotidien portugais Diario de Noticias.

Effectivement, les Girondins de Bordeaux et LOSC se seraient déjà positionnés pour accueillir en prêt le jeune milieu brésilien. Mauvaise nouvelle pour eux : d’autres écuries sont sur les rangs, et pas des moindres. En Espagne, Villarreal et le Deportivo La Corogne souhaitent également se faire prêter Wendel. Néanmoins, c’est le FC Porto qui tiendrait la corde. Ancien club du directeur sportif Antero Henrique, les Dragões avaient déjà tenté d’attirer le natif de Rio de Janeiro. Cela pourrait peser lourd dans la balance cet hiver. Les deux écuries de Ligue 1 sont prévenus...