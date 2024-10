Théo Hernandez au PSG, la décision est prise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son statut de capitaine, Théo Hernandez n’a jamais été aussi proche de quitter Milan. Un transfert l’été prochain est envisageable, ce dont souhaite profiter le PSG pour recruter le latéral gauche français.

Taulier de l’AC Milan depuis son transfert en provenance du Real Madrid en 2019, Théo Hernandez est un vieux briscard au sein du club lombard. Du haut de ses 27 ans, le natif de Marseille s’est imposé comme le capitaine cette saison, et ses prestations restent globalement correctes. Théo Hernandez est cependant un peu moins bien depuis le début de la saison, à l’image de ses coéquipiers, qui ont du mal à prendre le bon virage avec Paulo Fonseca. L’arrière gauche tricolore reste sur un match compliqué contre la Fiorentina, avec un penalty raté alors qu’il n’était pas le tireur attitré et un carton rouge.

Théo Hernandez a peu de chances de prolonger à l'AC Milan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

En parallèle, sa situation contractuelle fait paniquer l’état-major milanais puisque Théo Hernandez sera libre en juin 2026, ce qui signifie que l’été prochain, une décision devra être prise : un transfert ou une prolongation. La tendance est clairement à la première option car pour prolonger, le défenseur de l’Equipe de France réclame 8 millions d’euros par saison, des exigences qui ont nettement refroidi les dirigeants milanais, lesquels n’envisagent pas de verser un tel salaire à Théo Hernandez. Un départ est donc envisageable et selon le site Fichajes.net, trois clubs sont à l’affût pour le récupérer : le Bayern Munich, Manchester City… et le Paris Saint-Germain.

Le PSG veut en profiter

Malgré la présence de Nuno Mendes dans l’effectif, le club de la capitale est très intéressé par le joueur milanais. Ces derniers mois, le PSG a clairement pris un virage français avec les arrivées de joueurs tels que Dembélé, Barcola, Doué ou encore Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain veut poursuivre dans cette voie et verrait d’un très bon oeil la venue du latéral gauche titulaire de l’Equipe de France d’autant qu’à un an de la fin de son contrat l'été prochain, un transfert à moindre coût peut être négocié, probablement en-dessous de 50 millions d'euros. La concurrence sera féroce car le Bayern Munich est bouillant sur Théo Hernandez dans l’optique de remplacer Alphonso Davies, en fin de contrat en juin prochain et ciblé par le Real Madrid. Enfin, Pep Guardiola garde un oeil sur le Milanais, lequel correspond parfaitement à sa philosophie de jeu avec un style très offensif.

S’il ne trouve pas d’accord avec l’AC Milan, Théo Hernandez aura en tout cas l’embarras du choix, et la question est maintenant de savoir si une potentielle aventure en Ligue 1 est susceptible de l’intéresser, lui qui n’a jamais foulé les pelouses du championnat de France jusqu’à présent et qui pourrait retrouver son frère Lucas dans la capitale.