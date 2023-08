Taper le PSG au Parc, Lorient y a pris goût

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au FC Lorient samedi, pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain devra se méfier. Les Parisiens auront affaire à des Merlus sans complexe à l’image de leur ailier Romain Faivre, très en vue au Parc des Princes la saison dernière.

On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain aborde la reprise du championnat dans les meilleures conditions. Malgré l’accélération dans le recrutement, l’actualité du club francilien reste pollué par l'interminable feuilleton Kylian Mbappé, auquel il faut ajouter l’incertitude autour de Neymar et de Marco Verratti, qui n'entrent plus dans les plans de la direction. Dans ce contexte, la venue du FC Lorient samedi ressemble à un piège. D’autant que les coéquipiers de Romain Faivre, double passeur décisif ce jour-là, étaient venus s’imposer (3-1) au Parc des Princes la saison dernière.

« On a prouvé l’année dernière qu’on pouvait battre n’importe qui », a rappelé le milieu offensif dans son entretien accordé au quotidien Ouest-France, avant de souligner l’excitation des Lorientais pour ce déplacement chez le champion en titre. « Pour n’importe quel joueur, jouer le premier match de la saison face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, en prime time, ça donne encore plus envie, a-t-il confié. Il faut prendre tous les matchs de la même façon mais ces rencontres sont particulières. »

Faivre pense aussi à Bournemouth

Médiatisé, ce match permettra peut-être à Romain Faivre d’impressionner Bournemouth. L’ailier est effectivement prêté par les Cherries qu’il espère bien retrouver la saison prochaine. « Pour moi c’est un très bon choix que d’avoir rejoint Bournemouth pour quatre ans. Tout le monde veut découvrir ce championnat-là, c’est le plus compétitif, mais il faut être prêt pour pouvoir y rester. Je compte sur cette année à Lorient pour continuer à progresser et me permettre cela », a annoncé le Lorientais.