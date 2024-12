Star ingérable au salaire XXL, Rashford fait fuir le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford est poussé vers la sortie par les Red Devils. Le nom de l’international anglais a été associé au PSG, mais le club de la capitale n’est pas intéressé.

Malgré un statut de titulaire à Manchester United, Marcus Rashford n’est pas certain de passer l’hiver chez les Red Devils. Et pour cause, le pensionnaire d’Old Trafford verrait d’un bon oeil le départ de la star anglaise de 27 ans afin de faire des économies sur la masse salariale XXL du club. Ruben Amorim utilise régulièrement Marcus Rashford depuis son arrivée il y a quelques semaines, mais le technicien portugais ne s’opposera pas au départ de l’homme aux 60 sélections avec les Three Lions, si cela peut permettre de financer un joli mercato hivernal.

Le PSG passe son tour pour Rashford

Le Paris Saint-Germain a été cité ces derniers jours comme l’un des clubs potentiellement intéressés par le natif de Manchester. Une rumeur de la presse britannique qui ne devrait pas aller plus loin selon Melissa Reddy. En effet, à en croire les indiscrétions de la journaliste de Sky Sports, le Paris SG n’est pas du tout intéressé par Marcus Rashford et ce désintérêt n’a rien à voir avec le talent d’un joueur que Luis Campos apprécie. C’est le comportement du joueur en dehors du terrain qui est mis en cause ainsi que son salaire jugé comme « massif » puisque Rashford touche actuellement près de 20 millions d’euros par an à Manchester United selon les dernières estimations.

Deux bonnes raisons de ne pas approfondir le dossier Marcus Rashford pour le Paris SG, malgré un besoin de renfort dans le secteur offensif dès le mois de janvier, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani. La presse britannique évoque d’ailleurs en ce milieu de semaine l’intérêt de Manchester United pour l’attaquant français du PSG afin de potentiellement remplacer Marcus Rashford. Mais les deux joueurs ne feront donc pas l’objet d’un échange puisque le club de la capitale a fait son choix en ce qui concerne l’ailier de Manchester, lequel n’est définitivement pas le bienvenu à Paris.