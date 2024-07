Star du PSG ou doublure de Mbappé, son choix est fait

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real, le PSG avait coché le nom de Rodrygo. Mais la presse espagnole confirme que l’attaquant brésilien souhaite rester à Madrid.

Le Paris Saint-Germain cherche la perle rare en attaque afin de combler le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Ces derniers jours, les noms de Jadon Sancho et de Nico Williams sont ceux qui reviennent le plus pour venir concurrencer Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dans la capitale française. Les deux joueurs sont plutôt accessibles financièrement, mais rien n’est encore fait. Il y a quelques semaines, un autre joueur offensif avait été évoqué en interne au PSG. Selon les informations du site Defensa Central, le champion de France en titre aurait adoré profiter de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid pour s’offrir Rodrygo.

L’international brésilien de 23 ans a de grandes chances d’être la victime n°1 de la venue de Kylian Mbappé, car on imagine mal Carlo Ancelotti se passer de Vinicius Junior ou de Jude Bellingham dans les grandes affiches. L’opportunité pour le PSG était parfaite afin de récupérer un joueur sous-coté, qui a déjà prouvé sa valeur en Ligue des Champions avec une belle régularité dans un club du standing du Real Madrid. Mais alors que son contrat avec le club merengue court jusqu’en juin 2028, le natif d’Osasco a longuement pesé le pour et le contre et a finalement pris la décision de refuser poliment l’offre du PSG et de poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Rodrygo reste au Real Madrid... pour l'instant

Un choix risqué car Rodrygo sait que la concurrence sera féroce dans la capitale espagnole. Pour rappel, outre Kylian Mbappé, le récent vainqueur de la Ligue des Champions a également enregistré la signature d’Endrick ces derniers jours. Autant dire que pour se faire une place au sein de l’attaque du Real Madrid la saison prochaine, il faudra avoir les reins solides. Mais cela n’effraie pas Rodrygo, pour qui la décision de rester a été prise et semble définitive. Dommage pour le PSG, qui ne s’interdit toutefois pas de retenter sa chance en fin de mercato ou l’été prochain.