SOS défense, le PSG veut agir au mercato

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG s’emballe avec le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus et la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le club parisien ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et cible maintenant un renfort dans le secteur défensif d'ici la fin du mois de janvier.

Luis Enrique peut être satisfait, le mercato du Paris Saint-Germain avance bien en ce mois de janvier. Plus dans les petits papiers du coach espagnol pour la suite de la saison, Randal Kolo Muani a fait ses valises pour rejoindre la Juventus Turin. Dans le sens inverse, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint la capitale en provenance de Naples pour un peu plus de 70 millions d’euros, bonus compris. Un renfort de poids pour le PSG, qui pistait l’international géorgien depuis de longs mois. Luis Enrique ne va pas s’en contenter pour autant.

A en croire les informations de Djamel, insider très bien renseigné sur l’actualité du club parisien en coulisses, le champion de France en titre souhaite encore au minimum un renfort lors de ce mois de janvier. Et contrairement à d’autres sources qui évoquent un intérêt pour un avant-centre, Djamel explique que désormais, la priorité du Paris SG est de se renforcer dans le secteur défensif. Les retours de blessure de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez ne suffisent à priori pas à rassurer Luis Enrique, qui aimerait plus de garanties dans ce secteur de jeu avant les grands rendez-vous européens.

L’insider explique par ailleurs que le recrutement d’un avant-centre n’est plus d’actualité pour le mercato d’hiver. « Bien qu’il soit apprécié par certains au sein du club, John Duran ne rejoindra pas le PSG cet hiver. Comme annoncé début novembre, aucun recrutement n’est prévu pour cet hiver au poste de numéro 9, même après le départ de Randal Kolo Muani. La direction reste attentive à ce poste, mais un éventuel renfort est plutôt envisagé pour cet été » détaille-t-il sur son compte X. Reste maintenant à voir quel type de renfort le PSG souhaite attirer en défense dans les quinze jours à venir : un latéral pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, un défenseur central pour épauler Marquinhos et Pacho ou un milieu de terrain au profil très défensif. En parallèle, le départ de Milan Skriniar est toujours souhaité afin de faire de la place dans le vestiaire mais surtout pour soulager les finances parisiennes d’un gros salaire.