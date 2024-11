Son passage au PSG, Pochettino est traumatisé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Après des années passées dans le football de club, Mauricio Pochettino a récemment pris les rênes de la sélection des Etats-Unis. Et il profite désormais de son quotidien loin de la pression XXL de l'Angleterre ou de Paris.

Au moment de rejoindre le PSG en 2021, Mauricio Pochettino était très attendu par les fans et observateurs du club de la capitale. Il faut dire que l'Argentin avait fait du très bon travail en Angleterre du côté de Southampton puis de Tottenham. Mais à Paris, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour Pochettino. Le technicien sud-américain a eu du mal à imposer sa patte aux stars du Paris Saint-Germain. Au final, l'ancien défenseur n'aura passé que 18 mois avec les Franciliens, pour un bilan décevant. Et cette expérience au PSG le traumatise encore.

Pochettino n'oubliera jamais son passage au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Orlando City SC - x (@orlandocitysc)

Lors d'un entretien avec le média sud-américain La Nacion, Pochettino a en effet balancé : « Il faut essayer, c'est pour ça qu'il faut sortir de votre zone de confort. Je crois que nous devons analyser les moments des joueurs, non pas leurs noms, mais les circonstances et contextes. Le PSG a été une expérience incroyable… difficile, dure, où on découvre vraiment qui on est, on tempère vraiment son caractère sportif. Derrière une expérience comme celle-là, tout devient un peu plus relatif, on commence à comprendre des choses que, peut-être, on ne comprenait pas avant quand on était à Southampton, à l'Espanyol ou à Tottenham. Des clubs comme le PSG donnent aux choses un sens différent. Et cela vous donne l’expérience et les connaissances nécessaires pour décider ensuite de ce que vous aimez ». Aujourd'hui sélectionneur des Etats-Unis, Mauricio Pochettino ne manquera également pas de pression. Surtout que la sélection américaine veut être prête pour la Coupe du monde 2026, qu'elle co-organisera avec le Mexique et le Canada.