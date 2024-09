Son niveau retrouvé, Ekitike préfère Francfort au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur et passeur décisif contre le Viktoria Plzen (3-3) en Ligue Europa jeudi, Hugo Ekitike réalise un excellent début de saison. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a retrouvé son niveau et ne regrette pas son échec au Paris Saint-Germain.

Hugo Ekitike aurait dû être le héros de la soirée. Après son joli but sur un une-deux avec Rasmus Kristensen, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a délivré une superbe passe décisive à Eric-Junior Dina-Ebimbe. Insuffisant pour mener son équipe à la victoire puisque le club allemand a finalement concédé le nul contre le Viktoria Plzen, avec deux buts encaissés en fin de rencontre. Il était donc difficile pour le Bleuet de savourer sa performance.

« J'aime bien marquer et faire des passes décisives, à partir du moment où ça sert l'équipe, a réagi l’avant-centre formé au Stade de Reims. Ce (jeudi) soir, on fait 3-3 donc forcément je me dis que j'aurais pu faire plus quand j'étais sur le terrain. Là, je n'ai pas la tête à mes statistiques, franchement je suis un peu déçu du match et je vais me concentrer sur le match de Bundesliga qui arrive très vite. » Avant d’aller défier le promu Holstein Kiel dimanche, Hugo Ekitike peut tout de même se réjouir de son début de saison. Ses statistiques affichent quatre buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues.

Ekitike ne regrette rien

C’est à se demander pourquoi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a jamais réussi à briller dans la capitale. « Des regrets sur le PSG ? Il n’y a pas de regret dans la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Si je suis là, c’est qu’il y a une raison. Et je pense que j’ai fait le bon choix. Je suis au bon endroit, avec de super personnes qui m'entourent, qui m'encadrent, et de super coéquipiers. J'ai juste envie de faire de bonnes choses avec cette équipe et la ramener au niveau où elle mérite d'être », a répondu Hugo Ekitike, dont la mise à l'écart à Paris l'avait obligé à partir en prêt à Francfort l'hiver dernier, avant son transfert définitif cet été.