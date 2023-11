Son bourreau stoppé net, le PSG ne s’en plaindra pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur contre le Paris Saint-Germain (2-1) mardi dernier, Rafael Leão s’est blessé à la cuisse quelques jours plus tard. Le Milan AC risque de perdre son ailier pour la prochaine journée de Ligue des Champions. Et de laisser les Parisiens filer vers la qualification.

Le Milan AC est vite descendu de son nuage. Quatre jours après leur victoire contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Rossoneri ont concédé le match nul à Lecce (2-2) samedi. Et les deux points perdus en Serie A ne représentent pas le seul coup dur. Dans le temps additionnel, l’avant-centre Olivier Giroud a eu la mauvaise idée de contester une décision arbitrale avec véhémence, récoltant ainsi un carton rouge synonyme de suspension.

Blessure musculaire pour Rafael Leão

L’entraîneur Stefano Pioli devra composer sans le Français après la trêve, sachant que Rafael Leão sera également absent. En effet, l’ailier milanais a dû quitter ses coéquipiers dès la 10e minute samedi. L’international portugais souffre d’une « lésion de niveau 1 du biceps fémoral de la cuisse droite », annonce le Milan AC, sans révéler la durée de son indisponibilité. Selon la presse transalpine, Rafael Leão devrait manquer deux à trois semaines de compétition. Autrement dit, l’ancien joueur du LOSC n’est pas certain de disputer le prochain match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 28 novembre à San Siro.

OH RAFAEL LEÃO QUEL GESTE !! 🤯



Sans surprise, cette incertitude inquiète le Milan AC et fait beaucoup parler dans les médias locaux. Rafael Leão, qui venait de réaliser une très belle performance contre le Paris Saint-Germain, raterait un rendez-vous capital pour la qualification. Une défaite face au Borussia Dortmund enverrait les Allemands en huitièmes de finale, et offrirait la possibilité aux Parisiens d’y accéder en cas de succès contre Newcastle dans le même temps. On peut penser que les Italiens feront le maximum pour aligner Rafael Leão, même s’il est évident que la star milanaise ne serait pas à 100%.