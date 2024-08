Soler éjecté, le PSG réclame un prix délirant

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé la saison dernière, Carlos Soler n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. L’entraîneur et les dirigeants du Paris Saint-Germain ne s’opposeront pas au départ du milieu de terrain cet été. Mais pour le transfert de l’international espagnol, le club de la capitale se montre gourmand.

Ça sent la fin pour Carlos Soler. D’ici la fermeture du marché des transferts, le milieu de terrain a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain. L’international espagnol a sans doute compris le message de son entraîneur Luis Enrique. La saison dernière, malgré sa polyvalence, l’ancien joueur du FC Valence a dû se contenter d’un faible temps de jeu. Carlos Soler est certes apparu à 28 reprises toutes compétitions confondues, mais seulement pour 14 titularisations.

Soler jugé trop cher

Autant dire que le coach parisien ne compte pas sur lui la saison prochaine. Une situation difficile que la presse espagnole évoque régulièrement. Et pour cause, Carlos Soler est annoncé avec insistance à la Real Sociedad. Le média Relevo parlait récemment de discussions avancées entre le club basque et le Paris Saint-Germain. Mais ce n’est pas la version donnée par le quotidien As. Cette deuxième source confirme un intérêt pour le Parisien. Mais les discussions seraient au point mort à cause des exigences du champion de France.

🔥 La actividad en las oficinas de Anoeta es frenética: Soler, en el radarhttps://t.co/dESowt8r0S — Diario AS (@diarioas) August 3, 2024

Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, qui avait investi sur 18 millions d'euros sur Carlos Soler en 2022, réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour racheter les trois années de contrat de son flop. On peut parler d’un tarif élevé pour un milieu de terrain peu utilisé, et dont les performances ternes ne donnent plus satisfaction depuis bien longtemps. Malgré le possible départ de Mikel Merino chez les Gunners d’Arsenal, la Real Sociedad n’est pas disposée à miser aussi gros sur Carlos Soler. Mais nul doute que le Paris Saint-Germain sera prêt à revoir son prix lorsque la fin du mercato approchera.