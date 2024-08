Soler de retour en Espagne, le PSG va faire un heureux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé il y a deux ans au PSG, Carlos Soler n'a jamais réussi à se faire une place en milieu de terrain. Plus à l'aise en Espagne, l'ancien joueur de Valence pourrait retrouver la Liga dans les prochains jours.

La marche PSG est souvent difficile à franchir pour les joueurs et Carlos Soler incarne parfaitement cette règle. Leader à Valence pendant plusieurs années et international espagnol, le milieu ibérique ne s'impose pas à Paris. Bien au contraire, il souffre de la comparaison avec ses partenaires plus prestigieux et il est rarement une option privilégiée en Ligue des champions. Le PSG verrait même d'un bon œil son transfert cet été. Cela tombe bien puisque Carlos Soler a enfin un prétendant sérieux sur le marché.

Soler vers la Real Sociedad ?

Adversaire du PSG en huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions, la Real Sociedad étudie sérieusement le recrutement de Carlos Soler selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto sur X. Les Basques voient dans le Parisien le successeur désigné de Mikel Merino, annoncé partant pour Arsenal. « Exclusif. La Real Sociedad est en négociations avancées avec le Paris Saint-Germain pour Carlos Soler. C'est lui qui est privilégié pour combler le départ de Merino. Javi Guerra est aussi suivi », a t-il posté.

Exclusiva.



La Real Sociedad está en negociaciones avanzadas con el Paris Saint-Germain por Carlos Soler.



Es el tapado para suplir la marcha de Merino.



Javi Guerra, más lejos. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 31, 2024

Moretto fait référence à Javi Guerra, le jeune milieu de Valence, qui est le principal concurrent de Carlos Soler dans l'esprit des dirigeants de la Real Sociedad. Partir dans le Pays Basque ferait figure de plan parfait pour Soler puisque la Real Sociedad est qualifiée pour la Ligue Europa cette saison et qu'elle reste l'une des équipes espagnoles les plus performantes des dernières saisons. Reste à se mettre d'accord avec le PSG pour le club espagnol alors que Soler avait été acheté pour 18 millions d'euros en 2022.