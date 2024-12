Skriniar en Turquie, le PSG fonce à Bournemouth

Dans : PSG.

Désireux de remplacer Milan Skriniar au prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur le jeune défenseur central ukrainien Illya Zabarny. Une opération jugée toutefois complexe pour plusieurs raisons.

C’est un secret de polichinelle. Le Paris Saint-Germain n’a jamais réussi à se satisfaire du rendement de Milan Skriniar depuis son arrivée à l’été 2023. Le défenseur central slovaque dispose du quatrième plus gros salaire du club parisien avec plus de 16 millions d’euros par an, mais ne justifie pas ses émoluments par son rendement sportif. Mis sur la touche par Luis Enrique, Skriniar est plus que jamais poussé dehors par sa direction. Galatasaray est d'ailleurs très chaud pour le faire signer ces derniers jours. Pour le remplacer, le PSG a déjà une idée bien arrêtée. Des démarches ont même été entamées pour recruter le talent ukrainien Illya Zabarny. Mais le dossier s’annonce complexe.

Le PSG a trouvé son défenseur, à quel prix ?

Selon les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur le défenseur central de Bournemouth Illya Zabarny. Âgé de seulement 22 ans, il possède une valeur marchande qui grimpe en flèche. Ce, grâce à un enchainement de prestations de haut niveau qui permet à Bournemouth de flirter avec le gratin du foot anglais. Aujourd’hui évalué à 38 millions d’euros, il a les faveurs du club parisien puisque ce dernier a déjà ouvert des discussions avec l'écurie anglaise. Toutefois, plusieurs facteurs montrent que le dossier n’est pas si simple.

Titulaire indiscutable chez les Cherries, l’international ukrainien est sous contrat jusqu’en juin 2029. Sa valeur marchande étant déjà assez élevée sachant qu’il évolue en Premier League, il n’est pas impossible que le club parisien ait à dépenser une somme folle pour l’obtenir. Dans l’éventualité où les négociations entre les clubs aboutiraient, il faut ensuite se demander si le joueur accepterait de venir à Paris. La géopolitique a en effet son mot à dire, comme le rapporte le quotidien sportif français qui se demande si la présence de Matvey Safonov ne sera pas un frein dans le choix de l’Ukrainien.