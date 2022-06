Skriniar au PSG, Tuchel se pointe et ça change tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité de Luis Campos pour la défense du PSG, Milan Skriniar est également ciblé par Thomas Tuchel à Chelsea.

La concurrence fait rage en ce début de mercato. A la recherche d’un taulier en défense, Luis Campos a identifié Milan Skriniar comme la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre négocie depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan pour le transfert du Slovène, qui oscillera entre 60 et 80 millions d’euros bonus compris. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et l’Inter Milan, ce qui laisse de l’espoir aux autres courtisans de Milan Skriniar. Parmi eux, Chelsea a accéléré au cours des dernières heures avec l’objectif de griller la politesse au Paris SG. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, les Blues reviennent « en force » dans le dossier Milan Skriniar et vont passer la seconde avec l’espoir de s’offrir le colosse de la défense milanaise.

Chelsea accélère pour Milan Skriniar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Il y a quelques semaines, Chelsea s’était renseigné sur la situation de Milan Skriniar, en marge des négociations avec l’Inter Milan pour Romelu Lukaku. A l’époque, Chelsea n’avait pas concrétisé son intérêt par une offre car la priorité de Thomas Tuchel se nommait… Presnel Kimpembe. A priori, il sera difficile pour les Blues de recruter le défenseur du PSG, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. C’est ainsi que Thomas Tuchel a demandé à ses dirigeants de se pencher plus sérieusement sur le cas de Milan Skriniar, dont la potentielle arrivée compenserait la perte d’Antonio Rudiger, lequel est parti librement du côté du Real Madrid il y a quelques jours. Chelsea va également perdre l’international danois Andreas Christensen, lui aussi en fin de contrat. Autant dire que pour les Blues, l’urgence de recruter en défense centrale est bien réelle. Reste maintenant à voir si la formation londonienne sera plus généreuse avec l’Inter Milan que le Paris SG pour arracher Milan Skriniar au mercato.