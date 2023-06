Sévérac prévient, Luis Enrique ne réparera pas le PSG

Dans : PSG.

Luis Enrique devrait selon toute vraisemblance être le prochain entraîneur du PSG. Réputé pour ses prouesses tactiques et sa volonté d'emmener les stars dans son sillage, l'Espagnol ne va pas pouvoir régler tous les problèmes de Paris.

Après de nombreuses négociations avec différents entraîneurs, le PSG a enfin trouvé le successeur de Christophe Galtier. Luis Enrique va probablement prendre la place du Français qui est toujours en poste à Paris. L'ancien sélectionneur de l'Espagne va diriger un club pour la première fois depuis 2017 et son expérience au FC Barcelone. Le technicien espagnol aura du travail car le PSG a de nombreux problèmes, notamment au niveau sportif avec l'hygiène de vie de certains joueurs, ou leur comportement pas toujours respectueux de l'institution. Néanmoins, pour Dominique Sévérac, l'entraîneur de 53 ans, bien qu'il puisse assurément améliorer beaucoup de choses à Paris, ne pourra pas totalement changer les défauts du club de la capitale. Le journaliste s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de l'Équipe du Soir.

Luis Enrique ne peut pas tout changer au PSG

« Le PSG a beaucoup de problèmes et on ne dit pas que Luis Enrique va tous les résoudre grâce à sa personnalité, son talent, sa tactique et son beau jeu. Mais dans un club aussi compliqué que le Paris Saint-Germain où les joueurs ont pris le dessus sur l’autorité, sur l’institution, sur le coach et où ils font un peu tout ce qu’ils veulent, ce n’est pas plus mal d’avoir un coach qui a un peu plus d’autorité et de poigne que d’habitude. Ça ne réglera pas tout mais c’est un bon début » a assuré Dominique Sévérac qui est persuadé que Luis Enrique peut enfin remettre de l'ordre dans le vestiaire du PSG. L'Espagnol n'interférera probablement pas trop sur le mercato, mais il aura quand même son mot à dire sur la gestion du vestiaire. Il reste à savoir s'il pourra prendre des décisions fortes et assurer son autorité, notamment une fois que le début de saison souvent prometteur du club parisien est passé.