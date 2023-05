Sergio Rico toujours dans un état grave

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victime d’une chute à cheval ce dimanche en Espagne, Sergio Rico a été admis peu après à l'hôpital de Séville et son état n’a pas évolué depuis.

Son épouse a pris la parole pour remercier les témoignages de soutien tout en expliquant qu’aucune nouvelle ne pouvait être donnée. En effet, le gardien remplaçant du PSG est toujours placé en soins intensifs, dans un état qui ne s’est pas dégradé, mais qui reste grave selon les médecins. La situation n’évolue guère et le point à faire ce mardi, 48 heures après son arrivée, sera crucial pour connaitre l’évolution de sa blessure, causée par une lourde chute et des coups de sabots au niveau de la tête et du cou.

Toujours sous sédatif, Sergio Rico se bat donc et l’attente est terrible, pour lui et pour ses proches, sachant que le corps médical est très réservé sur le diagnostic définitif et les suites de soins. Selon le journal de Séville Estadio Deportivo, les médecins ont pour le moment du mal à connaitre l’étendue réelle des blessures causées par cet accident, et profitent de l’état stable du footballeur pour essayer de faire un diagnostic le plus précis possible. Des nouvelles sont espérées en fin de journée pour en savoir plus sur l’état de santé du joueur du PSG, que Carlos Soler est allé voir ce lundi pour le soutenir, lui et son entourage, moralement.

De son côté, l'hôpital a souligné que la police locale avait décidé d'ouvrir une enquête pour connaitre les circonstances exactes de cet accident, dont les contours sont pour le moment assez peu étaillés.