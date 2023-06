Sergio Rico communique avec sa femme, soulagement général

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Presque un mois après son grave accident lors d'un pèlerinage à cheval, Sergio Rico est sorti du coma et peut désormais communiquer avec son épouse et ses proches. Le gardien de but espagnol du PSG pourrait même bientôt quitter les soins intensifs.

Ce n’est pas un miracle, mais cela y ressemble un peu quand même. Toujours hospitalisé à Séville, où il a été transporté d’urgence après avoir été frappé à la tête par le sabot d’un cheval, Sergio Rico est dorénavant hors de danger. Mais, ce lundi, son épouse a confié avec émotion qu’elle avait communiqué avec son mari et que ce dernier n’avait rien oublié, ce qui aurait pu le cas après un tel choc. « Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes, la mémoire est revenue. S’il va sortir des soins intensifs ? Le plus vite possible, je l'espère. Mais, les médecins doivent être sûrs d’eux, et ils n'ont pas encore décidé. On leur fait confiance. Je ne pense pas qu’il ait eu conscience de son accident, mais nous devrons attendre qu'il puisse vraiment s'exprimer. Nous essayons simplement, pour l'instant, de le faire se sentir bien, calme », a confié Alba Silva, visiblement soulagée après avoir craint le pire pour son mari.