Sergio Ramos taulier du PSG, Galtier persiste et signe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée au PSG il y a un mois, Christophe Galtier s’appuie énormément sur Sergio Ramos, auteur d’une saison blanche en 2021-2022.

Un an après sa signature au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos va-t-il enfin répondre aux attentes ? Auteur d’une préparation complète, l’ex-international espagnol semble enfin épargné par les blessures. Titulaire et buteur lors du Trophée des champions contre le FC Nantes dimanche (4-0), Sergio Ramos est un véritable taulier aux yeux de Christophe Galtier. En interne, il se murmure parfois que l’Espagnol est comme un capitaine pour l’entraîneur parisien, un joueur sur lequel il s’appuie autant que sur Marquinhos. En conférence de presse à deux jours du match entre le PSG et Clermont, Christophe Galtier a reconnu qu’il comptait énormément sur Sergio Ramos. Au-delà du leadership naturel de l’Espagnol, l’entraîneur parisien s’attend à voir un joueur performant sur le terrain cette saison.

Galtier fait de Ramos un pilier du vestiaire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

« Sergio fait partie des cadres du vestiaire. Ce profil de joueur-là, qu’il joue ou qu’il ne joue pas, doit vous amenez l’exigence du très haut niveau. On ne peut pas avoir joué 800 matchs, gagner x trophées et x fois la Champions League, sans avoir été exemplaire, exigeant et très professionnel. Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire. Il m’est arrivé d’avoir des cadres qui quelques fois ne jouaient pas, parce qu’il y avait meilleur. Mais je m’appuie toujours sur ce profil de joueur, avec un parcours extraordinaire. Ces cadres-là doivent amener en termes de professionnalisme, aux uns et autres, et ils peuvent m’apporter à moi-aussi à travers des échanges sur leur vécu, que je n’ai pas. Ils peuvent m’amener aussi des réponses à des questions que je peux me poser » a lancé Christophe Galtier au sujet de Sergio Ramos, avant de poursuivre et de conclure.

Sergio Ramos « prêt et disponible » cette saison

« Sergio n’a manqué aucune séance d’entraînement lors de la préparation. Il a fait beaucoup de matchs de préparation. Il est bien physiquement, il travaille. Il a eu un choc sur le quadriceps lors du Trophée des champions. Je lui ai demandé deux fois s’il se sentait capable de finir le match. Comme c’est un grand compétiteur et qu’il n’avait pas énormément joué la saison passée, même s’il avait mal, il a tenu à finir le match. Pour montrer qu’il était prêt cette année à être performant et disponible » s’est réjoui Christophe Galtier, dont le onze de départ contre Clermont fait peu de doute. Et pour le plus grand bonheur de l’entraîneur parisien, Sergio Ramos en fera partie. Dans le 3-4-3 de Christophe Galtier, l’ex-capitaine du Real Madrid sera associé au capitaine Marquinhos et à Presnel Kimpembe.