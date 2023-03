Sergio Ramos annonce sa décision au PSG

Dans : PSG.

Auteur d’une saison blanche en 2021-2022, Sergio Ramos est enfin épargné par les blessures et s’est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG.

Recruté il y a un an et demi, à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a mis du temps avant de jouer pour le Paris Saint-Germain. Plombé par les blessures l’an passé, l’ancien capitaine de la sélection espagnole connait une deuxième saison plus consistante. Ses prestations n’ont pas toujours été bonnes, mais Sergio Ramos joue beaucoup et c’est déjà une amélioration. Leader aux yeux de Christophe Galtier et titulaire indiscutable au PSG cette saison, l’ex-taulier du Real Madrid sera en fin de contrat en juin prochain. Ces dernières semaines, la question de son avenir a été posée à de multiples reprises, sans que l’on sache vraiment si la tendance était à une prolongation ou à un départ de Sergio Ramos à la fin de la saison.

Sergio Ramos veut prolonger au PSG

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation du défenseur espagnol, qui sera en première ligne durant cette seconde partie de saison avec la grave blessure de Presnel Kimpembe, out pour plus de six mois. Tandis que le Paris Saint-Germain est encore en pleine réflexion sur l’intérêt d’offrir une prolongation de contrat à Sergio Ramos, le joueur semble lui avoir pris sa décision. Malgré des intérêts en Arabie Saoudite, le défenseur de 36 ans a officiellement émis auprès de sa direction le souhait de prolonger dans la capitale française. Sergio Ramos se sent heureux et épanoui à Paris, où il est très proche de certains cadres de l’équipe comme Marquinhos, Hakimi ou encore Kylian Mbappé. Frustré par sa saison 2021-2022 tronquée par les blessures, l’Espagnol apprécie son retour en forme et veut continuer sur cette lancée la saison prochaine.

L'Arabie Saoudite prêt à lui offrir un pont d'or

Du côté du Paris Saint-Germain, on continue de réfléchir. Le club ne veut pas répéter les erreurs du passé, avec des prolongations de contrat qui ont rapidement fait l’objet de vifs regrets. La situation est très claire entre le club et les agents du joueur car le PSG a toujours fait savoir à Sergio Ramos que sa prolongation de contrat (ou non) sera décidée durant la seconde partie de saison sur le seul critère des performances de l’Espagnol. En difficulté au retour de la Coupe du monde, Sergio Ramos a retrouvé un niveau très intéressant contre Lille, Marseille et le Bayern Munich. De très bon augure pour la suite alors que parallèlement, l’Espagnol a une offre très lucrative de l’Arabie Saoudite, qui veut continuer à recruter de gros noms avec des salaires XXL, six mois après avoir bouclé la venue de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Un bon moyen de pression pour Sergio Ramos, au cas où le Paris Saint-Germain tarderait un peu trop à prendre sa décision.