Sept défenseurs contactés, le PSG en mode Football Manager

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Milan Skriniar, le PSG va scruter les bonnes opportunités au poste de défenseur central d’ici la fin du mercato. Luis Campos est au travail pour répondre aux exigences de Luis Enrique et multiplie les pistes.

En négociations depuis plusieurs semaines, le départ de Milan Skriniar est enfin bouclé. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le prêt de l’international slovaque, qui sera définitivement validé dès lors que le PSG aura vendu ou rappelé un joueur actuellement prêté. L’ancien capitaine de l’Inter Milan a peu joué lors de la première partie de saison, ce qui n’empêche que Luis Enrique aimerait que ce départ soit compensé avec la signature d'un défenseur central droitier capable de doubler le poste de Marquinhos.

Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025

Luis Campos est au travail pour répondre aux exigences du technicien espagnol. Et selon les informations de PSG Inside Actu, pas moins de sept défenseurs sont sur les tablettes du conseiller sportif portugais. Le compte spécialisé sur X révèle que le PSG s’est renseigné sur Ousmane Diomande (Sporting Portugal), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Tomas Araujo (Benfica Lisbonne), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Marc Guhéi (Crystal Palace), António Silva (Benfica Lisbonne) et Gonçalo Ignacio (Sporting Portugal). Une short-list qui a de l’allure mais qui comprend des joueurs très difficiles à faire bouger en plein mois de janvier.

Difficile pour le PSG de trouver un défenseur en janvier

Et pour cause, on imagine mal le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal ou le Benfica Lisbonne se séparer de l’un de ses titulaires en défense centrale en cours de saison. Le Paris SG fait pourtant du recrutement d’un joueur dans ce secteur de jeu une priorité, raison pour laquelle Luis Campos a bien l’intention de poursuivre les recherches et les discussions afin de trouver la perle rare. De son côté, Foot Mercato explique qu’il n’est pas impossible que le PSG termine la saison sans renfort à ce poste et cela malgré le départ de Milan Skriniar. Le média indique par ailleurs que le club a anticipé les choses et que plusieurs mouvement sont à prévoir dans les jours à venir afin de permettre à Skriniar de signer à Fenerbahçe et à Kolo Muani de valider son prêt à la Juventus Turin.