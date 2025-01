Salah au PSG, la star de Canal+ humilie Paris

Dans : PSG.

Depuis les propos tenus par Mohamed Salah sur son avenir à Liverpool, sa signature au PSG est évoquée. Du côté de Canal+, Paris s'est fait secouer par le consultant vedette de la chaîne cryptée.

L'attaquant égyptien des Reds a marqué sur penalty dimanche contre Manchester United, mais cela n'a pas permis à Liverpool de battre les Red Devils après un match somptueux (2-2). Avant cette rencontre, Mohamed Salah a accordé une interview à Canal+, dans laquelle il ne fait aucune révélation explosive concernant son avenir, alors que Salah est en fin de contrat et peut désormais négocier avec qui il veut. C'est dans ce cadre que le nom du Paris Saint-Germain est associé à l'attaquant égyptien, la venue de Mohamed Salah au PSG l'été prochain étant à même de relancer le club sportivement, mais également sur le plan du marketing. Cependant, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour a jugé que le Paris Saint-Germain ne pouvait plus attirer de telles stars après les événements des saisons passées.

« Les stars ne veulent plus venir au PSG »

« La communication du PSG c’est qu’ils ne veulent plus de star, mais la réalité c’est que les stars ne veulent plus venir à Paris. Ce n’est pas la même chose. Sur l’attaquant de pointe, ils ont essayé de faire venir Harry Kane, mais il a préféré aller au Bayern Munich. Ceux qui te font gagner les matchs, ceux qui sont les meilleurs joueurs du monde, tous ont constaté les différents échecs des stars qui sont venus à Paris. De Messi à Neymar en passant à Mbappé, ils sont tous venus, mais personne n’a gagné la Ligue des champions. Parfois, la sortie s’est très mal finie, notamment Mbappé. Il reste sept ans dans un club et à la fin, on ne te paie pas ce qu’on te doit. Sans parler du Championnat de Ligue 1 qui est faible », a lancé Bertrand Latour concernant la politique décidée par Nasser Al-Khelaifi, lequel ne veut plus faire signer des stars au Paris Saint-Germain. Mais le consultant vedette de Canal+ n'en est pas resté là.

Mohamed Salah évoque les différences de management entre Arne Slot et Jürgen Klopp 😳



Car Bertrand Latour, qui n'apprécie pas du tout Luis Enrique, estime que ce dernier serait presque capable de refuser la signature de l'attaquant égyptien de Liverpool au PSG. « Luis Enrique ne dira rien puisque Mohamed Salah n’est pas un attaquant de pointe alors, ça devrait aller. Si Luis Enrique nous invente la peur de Mohamed Salah, alors j’arrête, je vous libère de ma présence et je fais autre chose. Salah, il met quand même quarante buts par an, il n’est jamais blessé », a fait remarquer le journaliste de Canal+, qui n'est pas du tout convaincu que Salah rejoindra le PSG lors du prochain mercato d'été.