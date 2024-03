Saint-Germain-en-Laye refuse d'avoir le futur stade du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La ville de Saint-Germain-en-Laye a beau avoir un lien filial avec le PSG, le maire ne veut pas accueillir le futur stade du club de la capitale s'il doit quitter le Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain cherche un terrain pour construire son nouveau, mais ce ne sera pas à Saint-Germain-en-Laye, ville où est né le club en 1970. Alors que Nasser Al-Khelaifi et Anne Hidalgo ne s'adressent plus la parole depuis le fiasco des négociations pour le rachat du Parc des Princes en 2023, il est désormais acquis que le PSG est en quête d'un terrain pour y installer un stade ultra-moderne de 70.000 places.

Les dirigeants des champions de France ont donc initié des contacts et des démarches, et selon Le Parisien, si plusieurs villes de la région parisienne ont fait acte de candidature, ce n'est pas le cas de Saint-Germain-en-Laye. Interrogé par Le Parisien, le maire de la ville royale des Yvelines et supporter du PSG, Arnaud Péricard, a clairement tourné le dos à ce dossier.

Le PSG prépare son départ du Parc des Princes ! https://t.co/8TJzyvL8Hy — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2024

Membre du parti d'Edouard Philippe, le fils du célèbre Michel Péricard, journaliste et longtemps maire de la ville, espère toujours que la mairie de Paris et le PSG s'entendront autour du Parc des Princes, mais si ce n'est pas le cas, alors il a déjà prévenu le Paris SG qu'il ne postule pas pour accueillir ce grand stade. « Nous ne sommes pas candidats. J’ai dit aux dirigeants du PSG et à Valérie Pécresse que ce n’était pas possible à Saint-Germain. On avait bien fait acte de candidature en 2016 pour accueillir le centre d’entraînement avant que le site de Poissy ne soit choisi, mais pas cette fois, pas pour un grand stade. J’estime justement que l’offre de transports est insuffisante et que cela poserait des problèmes de nuisances pour les habitants, alors que la circulation est déjà dense en ville », explique Arnaud Péricard, qui estime que Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait être le bon endroit pour ce stade compte tenu du fait que cette ville accueille déjà le golf et le vélodrome national.