Safonov première recrue du PSG, c’est bouclé

Le PSG tient sa première recrue et c’est une surprise. Il s’agit du gardien russe Matvey Safonov, qui évolue à Krasnodar. Ce dernier est arrivé sur Paris pour passer sa visite médicale, alors qu’un accord définitif a été trouvé entre les deux clubs pour son transfert. Tout est donc en ordre pour ce premier transfert du PSG cet été, avec un montant de 20 ME, bonus compris, déboursés pour le gardien international russe de 25 ans, qui va s’engager pour cinq avec le club de la capitale.

