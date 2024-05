Safonov pour 20ME, le PSG tient son premier renfort

En quête d'une doublure pour Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a fait de Matvey Safonov sa priorité. Le gardien de but russe devrait rapidement signer pour 20 millions d'euros.

Avec le départ de Keylor Navas, et probablement le prêt d'Arnau Tenas, le PSG cherchait un portier à même de suppléer Gigio Donnarumma, et peut-être même le concurrencer dans la mesure où l'international italien suscite des doutes. Et Fabrizio Romano confirme ce dimanche après-midi que la rumeur qui faisait de Mtvey Safonov, le portier international russe qui évolue à Krasnodar, le futur gardien suppléant des champions de France est une réalité. « Le Paris Saint-Germain est sur le point de conclure un accord pour recruter le gardien de but russe Matvey Safonov de Krasnodar ! Le PSG pense qu'il a un énorme talent et les négociations sont en phase finale sur un prix de 20 millions d’euros, bonus inclus. Il reste encore des détails finaux à clarifier puis à conclure l’accord », précise le spécialiste italien du mercato.

