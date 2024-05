Safonov au PSG, la justice s'en mêle

Dans : PSG.

Presque fait selon la presse russe, le transfert de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain a désormais du plomb dans l’aile à cause d’une histoire extra-sportive…

À la recherche d’une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma suite au départ de Keylor Navas, et malgré la place de remplaçant d’Arnau Tenas, le club de la capitale française aurait coché le nom de Matvey Safonov. Brillant sous le maillot de Krasnodar, le portier de 25 ans serait même proche d’un transfert de l'ordre de 20 millions d’euros à Paris, selon le média russe Championat. Mais ce deal pourrait vite tomber à l’eau, sachant que Safonov est suivi par la justice pour un problème avec son ex-femme. En octobre 2021, Safonov a effectivement divorcé avec Anastasia Kazachek, mais depuis le printemps 2023, les deux s’écharpent à propos de la garde de leur fille. Le gardien russe réclamant la garde de son enfant auprès du tribunal de Krasnodar. Une demande repoussée par la justice locale, qui lui a même demandé de verser un quart de son salaire en guise de pension alimentaire. Ce que Safonov n’a pas respecté, et c’est donc en voyant la rumeur d’un éventuel transfert au PSG que l’avocat de son ex-femme est sorti du bois.

« Son éventuel passage au PSG nous pose forcément de nombreuses questions »

« Nous sommes heureux que la carrière de Matvey se développe et son passage au PSG serait certainement une nouvelle positive pour nous, car une carrière sportive est très courte et nous aimerions que Matvey atteigne le maximum dans le sport. Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l'enfant et nous pensons que le succès sportif de Matvey contribuera au développement harmonieux de sa fille. Maya doit connaître son père comme une personne qui a réussi dans la vie, et pas seulement comme un athlète. Nos différends juridiques continuent. Matvey exige toujours par le tribunal que l'enfant lui soit remis pour qu'il l'élève, et ne se conforme pas à la décision du tribunal de verser une pension alimentaire pour son entretien. Son éventuel passage au PSG nous pose forcément de nombreuses questions. Par exemple, comment Matvey envisage-t-il d'élever sa fille en France avec son emploi du temps sportif chargé ? À notre avis, c'est absurde : enlever un enfant à sa mère et l'emmener dans un pays étranger... Nous ne permettrons pas cela et souhaitons à Matvey davantage de succès sur le terrain de football », a balancé, sur Sport-Express, l’avocat de l’ex-femme de Safonov, qui remet donc complètement en cause ce potentiel transfert du PSG… Reste maintenant à savoir si Paris partira sur une autre piste ou pas en vue du mercato d’été.