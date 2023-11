Rodrygo, la piste en or massif du PSG s’envole ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la presse espagnole a fait état d’un intérêt du PSG pour Rodrygo, en cas de départ de Kylian Mbappé lors du mercato. Mais la piste de l’international brésilien se complique pour Nasser Al-Khelaïfi.

Éblouissant aux côtés de Karim Benzema et de Vinicius Junior en 2022-2023, Rodrygo éprouve plus de difficultés depuis le début de la saison au Real Madrid. Repositionné dans l’axe au sein du 4-4-2 en losange de Carlo Ancelotti, le dynamiteur brésilien est moins décisif. En fin de contrat avec le club merengue à la fin de la saison, il semblait au bout de l’histoire au Real Madrid et le Paris Saint-Germain avait l’intention de saisir l’occasion de le recruter à la fin de la saison.

⚪️🔒 Eduardo Camavinga’s new deal at Real Madrid will expire in June 2029 as the announcement will follow soon.



Thursday, Rodrygo-2028 day. 🇧🇷 pic.twitter.com/VPDP8dblyg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023

L’opportunité était belle pour le PSG, d’autant que le champion de France en titre pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais cette piste en or est sur le point de s’envoler pour Nasser Al-Khelaïfi car d’après les informations de Fabrizio Romano, Rodrygo a trouvé un accord avec le Real Madrid pour une prolongation jusqu’en juin 2028. Quelques jours après l’annonce officielle de la prolongation de Vinicius Junior, le club de la Casa Blanca va blinder ses autres pépites.

Rodrygo va prolonger jusqu'en 2028 au Real Madrid

Rodrygo est donc concerné mais c’est également le cas d’Eduardo Camavinga, devenu titulaire indispensable de Carlo Ancelotti et qui va prolonger jusqu’en juin 2029. A l’instar de Vinicius, les deux pépites du Real Madrid vont signer un nouveau contrat incluant une clause libératoire XXL estimée à un milliard d’euros. Autant dire que pour le PSG, la perspective de recruter Rodrygo à la fin de la saison est doucement en train de s’envoler. Nasser Al-Khelaïfi y aura longtemps cru en maintenant le contact avec le Brésilien et son entourage mais cette fois, c’est le Real Madrid qui sort vainqueur de la bataille entre le champion de France en titre et le vice-champion d’Espagne.