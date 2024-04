Rodrygo déchire l'offre du PSG, il attend Mbappé de pied ferme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre Bilbao ce week-end, Rodrygo est évoqué comme un potentiel partant du Real Madrid. Mais malgré la signature à venir de Kylian Mbappé, le Brésilien souhaite rester dans la capitale espagnole.

Quelle place pour Rodrygo dans le Real Madrid de demain avec Kylian Mbappé en plus de Jude Bellingham et de Vinicius Junior ? C’est le débat qui enflamme l’Espagne depuis plusieurs semaines. La signature considérée comme imminente de l’attaquant du Paris Saint-Germain va créer un embouteillage dans la capitale espagnole, où l’on imagine mal Rodrygo être rabaissé au statut de joker alors qu’il s’est imposé depuis plusieurs années maintenant comme un titulaire du Real Madrid et désormais de la sélection brésilienne. Carlo Ancelotti osera-t-il aligner une équipe ultra-offensive la saison prochaine avec Bellingham, Rodrygo, Mbappé et Vinicius ? On peut sérieusement en douter. C’est ainsi qu’un départ de Rodrygo a été évoqué, ce dont le Paris Saint-Germain aimerait profiter.

A en croire le média El Futbolero en Espagne, le PSG fait partie des deux clubs à l’affût pour récupérer l’ancienne pépite du FC Santos lors du prochain mercato estival. Outre le club de la capitale, Manchester City a également manifesté son intérêt pour un transfert de Rodrygo selon le média espagnol, qui évoque un prix proche de 100 millions d’euros en cas de départ de l’ailier droit du Real Madrid dans les semaines à venir. La question est maintenant de savoir comment ce dossier évoluera dans la mesure où pour l’instant, Rodrygo n’est pas favorable à un départ lors du mercato estival.

Rodrygo veut se mesurer à Mbappé au Real Madrid

Au contraire, l’attaquant brésilien de 23 ans n'a aucunement l'intention de faire ses valises. Le média affirme même que Rodrygo attend Kylian Mbappé de pied ferme. Il estime qu'avec la signature à venir du capitaine de l'Equipe de France, le projet du Real Madrid sera indiscutablement le meilleur au monde et qu'il n'y a donc aucune raison de partir. Le Brésilien est certain de ses forces et de ses qualités et semble prêt à se battre avec la concurrence pour garder sa place dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Un coup dur pour le PSG, qui va donc devoir oublier la piste Rodrygo lors du mercato estival tout comme Manchester City, Arsenal ou encore Liverpool, qui avaient également manifesté leur intérêt au cours des dernières semaines.