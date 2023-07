Rodrygo au PSG, la vengeance d’Al-Khelaïfi sera terrible

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG aimerait répondre au probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid avec la signature de Rodrygo, sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2025 et estimé à plus de 100 millions d’euros.

Le feuilleton Kylian Mbappé prend une tournure de bras de fer pour le Paris Saint-Germain, qui a décidé d’écarter sa star pour la tournée du club au Japon. Le capitaine de l’Equipe de France a intégré le loft du PSG et a rejoint les indésirables du club, Paredes, Draxler, Diallo et compagnie. Une décision forte de la part du club de la capitale française, qui espère que Kylian Mbappé acceptera de prolonger son contrat au-delà de juin 2024 ou à défaut de partir cet été afin que le champion de France touche une indemnité de transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Les regards sont tournés depuis quelques jours vers le Real Madrid, où le président Florentino Pérez prend tout son temps avant de dégainer une proposition de transfert au PSG pour Kylian Mbappé. Et pour cause, le patron du Real n’a aucune raison de se presser. Il se sait en position de force, avec probablement l’accord du joueur pour venir libre en juin 2024 et s’il est bien intéressé par un transfert de Mbappé cet été, sa volonté est de payer le moins cher possible.

Al-Khelaïfi veut recruter Rodrygo au PSG en 2024

Une attitude qui agace le Qatar et en premier lieu Nasser Al-Khelaïfi. C’est ainsi que selon le site Defensa Central, le président du PSG prépare une impitoyable revanche sur fond de mercato. Le média espagnol indique que le club parisien va tout mettre en œuvre pour recruter Rodrygo, la star montante du Real Madrid, à l’été 2024 alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat chez les Merengue où son bail expirera en juin 2025.

🤗🥁 ¿Se llama Rodrygo Goes o Rodrygo GOLES? pic.twitter.com/b3Ix8pkMj3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2023

L’objectif du PSG est de faire d’une pierre deux coups en se vengeant du vice-champion d’Espagne et en se renforçant avec un ailier de classe internationale, estimée à plus de 100 millions d’euros sur le marché des transferts. Le plan du PSG peut toutefois tomber à l’eau en cas de prolongation de Rodrygo, ce que le Real souhaite ficeler dans les prochaines semaines, dès le mercato estival terminé. Nouvel homme fort du Real à l’instar de Vinicius, le natif d’Osasco a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière sous les couleurs du Real Madrid.