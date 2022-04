Roberto Mancini, l'élu du Qatar pour entraîner le PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Zinedine Zidane est la priorité du PSG pour le poste d’entraîneur mais selon Don Balon, le Qatar a également un œil sur Roberto Mancini.

L’élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions devrait lui être fatale. A moins d’une énorme surprise, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar rêvent les yeux ouverts de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid il y a tout juste un an. La piste est cependant délicate pour le Paris SG dans la mesure où Zinedine Zidane verrait d’un très bon œil de prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar. C’est ainsi que selon les informations de Don Balon, le PSG explore d’autres pistes pour le poste d’entraîneur. L’une d’entre elles mène à Roberto Mancini…

Le PSG songe à Roberto Mancini

Arrivati a Palermo con la convinzione di chi ha le qualità e l'umiltà per raggiungere l'obiettivo prefissato.



FORZA AZZURRI 🇮🇹 pic.twitter.com/dSbXe2Hrn1 — Roberto Mancini (@robymancio) March 23, 2022

Le sélectionneur de l’Italie a connu une immense désillusion en ne parvenant pas à qualifier la Squadra Azzura pour la Coupe du monde. Cela étant, Roberto Mancini n’a pas démissionné et la fédération italienne de football lui a renouvelé sa confiance. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour et pourtant, le PSG serait très chaud à l’idée de tenter sa chance dans ce dossier, dans le cas où Zinedine Zidane refuserait l’offre du Qatar pour prendre les commandes du Paris Saint-Germain. Une troisième piste serait également creusée par l’état-major parisien, celle menant à l’entraîneur argentin de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone. On l’a bien compris, la priorité du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino est toujours Zinedine Zidane mais en cas de refus de l’entraîneur français, Paris a deux pistes de prestige sous le coude. Reste simplement à voir si Roberto Mancini et Diego Simeone, deux entraîneurs très prestigieux, sont eux intéressés par la perspective d’entraîner le Paris SG alors qu’ils sont respectivement en poste à la sélection italienne et à l’Atlético de Madrid.