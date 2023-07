Riolo « ‍porte-parole de Mbappé ‍», Acherchour balance ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La polémique au sein du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé a des effets secondaires médiatiques. Deux membres de RMC s'opposent sur ce dossier, Daniel Riolo étant même accusé d'être le représentant de la famille Mbappé. La star de l'After a répondu.

Vendredi soir, quelques minutes après l’annonce par le PSG de la mise à l’écart de Kylian Mbappé pour la tournée au Japon, Daniel Riolo a fait passer un message en provenance de l’entourage du vice-champion du monde. A savoir que Mbappé était prêt à assumer toutes les conséquences de son refus de prolonger et de partir cet été, y compris une mise sur la touche. Si certains ont été surpris de voir que les proches du joueur passaient par Daniel Riolo pour communiquer, sachant qu’en août 2022, après une émission sur RMC, Fayza Lamari avait annoncé que son fils envisageait de porter plainte contre la radio et son journaliste vedette, pour d’autres cela n’était pas surprenant. Notamment pour Walid Acherchour, membre lui aussi de l’After Foot, qui n’a pas hésité à dire sa façon de penser.

Riolo porte-parole assumé de Mbappé ?

Sur Winamax FC, Walid Acherchour, apparu très agacé, s’est lâché concernant cette manière de faire. « La communication de Daniel Riolo est commanditée par l’entourage de Kylian Mbappé. Quand Daniel arrive en plateau vendredi soir, il relate ce qu’on lui a dit. C’est une courroie de communication. Daniel Riolo a une portée très importante dans une émission très importante. Quand le clan Mbappé parle à Daniel Riolo, ils savent très bien ce qu’ils font. Ils envoient ce signal-là », a lancé le journaliste, lequel a visiblement touché sa cible puisque, quelques heures plus tard, Daniel Riolo l’a aussi mis en cause.

Être dans un camp et perdre sa lucidité et son objectivité …. Erreur majeure … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 23, 2023

Invité des Grandes Gueules du Sport, le même Walid Acherchour a confié qu’entre Kylian Mbappé et le PSG, il avait choisi. « Dans ce conflit, je suis dans le camp du PSG. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs qu'ils ne peuvent pas rectifier. Ils protègent les intérêts du club », a fait savoir le journaliste. De quoi faire bondir Daniel Riolo qui, via son compte Twitter, a renvoyé l’ascenseur à son collègue : « Être dans un camp et perdre sa lucidité et son objectivité …. Erreur majeure … ». On préparait le pop-corn pour la suite du feuilleton, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Walid Acherchour renvoie la balle : « En tout cas Daniel toi tu montes vites au créneau pour défendre un camp en perdant lucidité et objectivité.. Erreur majeure… ». Suite au prochain épisode.