Richard Rios au PSG, la mauvaise nouvelle tombe

Par Corentin Facy

Intéressé par Richard Rios l’été dernier, le PSG suit toujours de près le milieu de terrain colombien de Palmeiras. Mais pour le recruter en janvier, le club de la capitale va devoir signer un très gros chèque.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait dégainé une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Richard Rios. Le club parisien voulait compenser avec la venue de l’international colombien le départ de Manuel Ugarte à Manchester United, mais Palmeiras a finalement rejeté l’offre du PSG. Le club brésilien avait longuement hésité avant de dire non, estimant que le joueur était trop important pour s’en séparer. Cet hiver, le Paris SG pourrait revenir à la charge mais selon les informations du site 365 Scores, il va être difficile pour Luis Campos de rafler la mise.

La concurrence débarque et le prix s'envole

Et pour cause, Palmeiras pourrait être ouvert à un départ de son milieu de terrain de 24 ans… mais à certaines conditions. Après avoir refusé 20 millions d’euros l’été dernier, le club brésilien n’a aucunement l’intention de brader son joueur et exigerait au minimum 40 millions d’euros pour le transfert de Richard Rios en cours de saison. Une somme colossale que le PSG aura bien du mal à sortir au mois de janvier tandis que la concurrence débarque petit à petit sur ce dossier.

Et pour cause, notre confrère Juan Felipe Moncada nous apprend que l’AC Milan et Manchester United sont également sur les rangs. Une concurrence importante de nature à faire monter les enchères, ce qui ne fait évidemment pas les affaires du Paris Saint-Germain. Désireux de ne pas surpayer les joueurs dorénavant, le champion de France en titre pourrait laisser ce dossier de côté jusqu’à l’été prochain tout en continuant de suivre l’évolution de la situation. En espérant qu’aucun des autres courtisans de Richard Rios n’accepte de payer 40 millions d’euros, ce qui est notamment possible avec les clubs anglais en crise tel que Manchester United.