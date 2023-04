Révolution au PSG | Marco Verratti en victime n°1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG vise des renforts au milieu de terrain lors du prochain mercato. Le nom de Khephren Thuram a été évoqué ces dernières semaines. Avec Marco Verratti en grande victime de l'été ?

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain sera peut-être celui de la révolution signée Luis Campos. Le coordinateur sportif portugais du club a échoué lors de ses deux premiers mercatos à la tête du PSG et sait qu’il sera très attendu cet été. Son objectif est de redynamiser l’effectif avec de jeunes recrues à fort potentiel et d’après les premières indiscrétions, l’actuel leader de la Ligue 1 aimerait rebâtir son effectif avec des joueurs français en majorité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Des noms ont déjà filtré : Axel Disasi, Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram ou encore Youssouf Fofana. L’objectif est également de muscler un milieu de terrain qui a cruellement souffert en Ligue des Champions. Par ailleurs, certains joueurs comme Renato Sanches, Carlos Soler voire Fabian Ruiz peinent à convaincre. Ainsi, le nom de Khephren Thuram avait été évoqué ces dernières semaines.

Verratti menacé, le PSG vise mieux que K.Thuram

Mais selon les informations du site Todo Fichajes, l’actuel milieu de terrain de l’OGC Nice, tout fraichement sélectionné en Equipe de France, ne fait pas partie des priorités de Luis Campos pour l’instant. Le coordinateur sportif du PSG a pourtant l’intention de recruter du lourd à ce poste car toujours selon le média espagnol, l’idée serait également d’apporter de la concurrence à Marco Verratti.

🧐 Quand Laurent Blanc compare son meneur de jeu Rayan Cherki & son ancien joueur Marco Verratti. pic.twitter.com/HhfOABOmBX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 5, 2023

Titulaire indiscutable à Paris depuis plus de dix ans, l’international italien ne fait plus l’unanimité, que ce soit auprès des supporters ou des observateurs. En interne aussi, on commence à émettre de sérieux doutes sur le professionnalisme, l’hygiène de vie et par conséquent la compétitivité du natif de Pescara au plus haut niveau. Ses limites semblent de plus en plus visibles dans les matchs à haute intensité en Ligue des Champions, raison pour laquelle le PSG songe à en faire un remplaçant, voire carrément à s’en séparer en cas de grosse proposition lors du prochain mercato.

Zaïre-Emery appelé à prendre de l'épaisseur au PSG

Une information qui ne manquera pas de faire réagir alors que Todo Fichajes va plus en loin en indiquant que le PSG souhaite faire de la place à Warren Zaïre-Emery dans l’optique de la saison prochaine… quitte à sacrifier Marco Verratti. Ce serait alors un début de révolution très marquante de la part de Luis Campos, qui frapperait un grand coup en cas de départ ou de mise en retrait de l’une des figures emblématiques du projet QSI au PSG. Un joueur comme Marquinhos, lui aussi en passe de prolonger et qui semble indiscutable dans la capitale française, pourrait alors se sentir menacé. Car le Brésilien, malgré son statut, n'affiche plus le niveau qui était le sien autrefois. Luis Campos semble bel et bien prêt à tout pour relancer la machine parisienne cet été.