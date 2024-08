Révolution au PSG, ça va péter au 1er septembre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG entame la dernière ligne droite du mercato avec encore de gros objectifs à remplir. Luis Campos, recruteur en chef, est bien parti pour claquer la porte dans quelques jours.

Il reste plus de deux semaines de mercato et le PSG se prépare à frapper fort dans plusieurs dossiers après avoir avancé timidement jusqu’à présent. Contrairement aux autres années, Luis Campos parvient à tirer dans le même sens que son entraîneur Luis Enrique, quitte à ce que cela se passe moins bien avec Nasser Al-Khelaïfi dans le même temps. Mais les deux « Luis » sont sur la même longueur d’ondes, même si cela ne va pas toujours au bout comme la volonté de recruter Rayan Cherki qui s’est heurtée à l’opposition du dirigeant qatari. Néanmoins, ce ne sera pas ce dossier spécifiquement qui serait à l’origine d’une décision qui va faire du bruit si elle se confirmait. En effet, la fin du mercato, Luis Campos devrait donner sa démission du PSG selon les informations du compte PSG Inside Actus.

Des recrutements décevants, Campos critiqué

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Le dirigeant portugais se dit fatigué par ce mercato, mais probablement aussi par les critiques subies ces derniers mois. Le fait de travailler toujours avec les mêmes agents, d’avoir mis un an pour faire venir Milan Skriniar quand ce dernier était finalement amoindri, les recrutements décevants de plusieurs joueurs comme Carlos Soler, Randal Kolo-Muani, Manuel Ugarte, Hugo Ekitike ou Renato Sanches ont aussi fait grincer des dents dans les couloirs du club. Au point que le magicien de l’AS Monaco ait perdu de sa superbe, et que le vent ait tourné.

Concentré sur la fin du mercato, qui pourrait déboucher sur encore trois arrivées, le Portugais s’affaire mais serait néanmoins moins concentré sur l’avenir à moyen et long terme. Un signe qu’il est l’heure de mettre un terme à cette position stratégie de recruteur en chef même si cela laisserait un grand vide. Certes, Luis Enrique a eu des fonctions augmentées à ce niveau cet été, mais l’entraineur espagnol n’est pas un manager et encore moins un recruteur et négociateur. Une fois le mercato fini, en cas de démission de Luis Campos, cela laissera quelques mois au PSG pour trouver une solution à ce poste, même si le Paris SG version 2024-2025 portera clairement la patte du Portugais. Probablement pour une dernière fois.