Révélations fracassantes sur la veille de Real-PSG

Le PSG a-t-il préparé avec le sérieux attendu la rencontre face au Real Madrid ? La réponse est non alors que des révélations apparaissent.

Le Paris Saint-Germain va-t-il un jour retenir la leçon de ses échecs européens ? Cela semblait être le cas ces deux dernières années, avec deux belles aventures jusqu’en finale et en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais tout s’est écroulé ce mercredi à Madrid, avec la défaillance incroyable des Parisiens en seconde période, où les buts se sont enchainés jusqu’à précipiter leur élimination dès les 1/8e de finale, face à un Real longtemps apathique et qui n’en demandait pas tant. Dans le jeu, le PSG s’est amusé à se faire peur jusqu’à se faire punir. Le jeu demande faute, et c’est aussi la façon de jouer des troupes de Mauricio Pochettino, mais cela a été perçu comme un gros manque d’humilité, que de permettre de relancer une équipe du Real Madrid qui n’avait pas besoin de ça. Mais il n’y a pas sur le terrain que le PSG n’a su prendre la mesure de l’évènement, et les langues se délient quelques jours après ce retentissant échec.

Ce dimanche, en marge de la réception de Bordeaux par le PSG, Saber Desfarges a lâché quelques révélations qui démontrent que les joueurs font encore ce qu’ils veulent dans le club, et cela se fait au détriment d’une préparation digne de ce nom pour une telle rencontre. Tout le monde se souvient qu’il y a trois ans, avant de recevoir Manchester United, Thomas Tuchel avait laissé faire n’importe quoi, donnant même rendez-vous aux joueurs directement au Parc des Princes, malgré les bouchons en soirée, avec des retards, et une préparation qui avait même alerté un Gianluigi Buffon qui avait senti que le sérieux n’était pas de mise.

Les physios attendent les joueurs qui n'arrivent pas

Pourtant, les joueurs du PSG ne se sont présentés à Madrid qu’avec un but d’avance, face à une formation qui a remporté plus de 10 fois la Ligue des Champions. Ainsi, le journaliste d’Amazon Prime explique que, après l’entraînement de la veille des matchs, qui n’est certes pas le plus intense de tous, les physiothérapeutes du club parisien attendaient les joueurs pour travailler sur la récupération. Un passage qui n’était pas indiqué comme obligatoire par le staff du PSG et résultat, seuls deux joueurs s’y sont rendus. Pour le reste, certains sont restés dans les chambres pour se reposer et préparer leur match du lendemain.

Les familles à l'hôtel des joueurs

Mais d’autres ont été beaucoup moins sages. Saber Desfarges a en effet expliqué que les familles des joueurs avaient la possibilité de rester dans l’hôtel et elles en ont profité, entrainant une soirée qui s’est terminée « à pas d’heure » selon le journaliste. Un comportement qui n’est pas forcément digne de joueurs qui vont disputer le match de la saison le lendemain, mais qui démontre selon l’informateur que la « République des joueurs » est toujours de mise au PSG. Et le résultat final ne donne clairement pas raison à cette stratégie de bichonner les stars, qui font absolument ce qu’elles veulent… sauf sur le terrain.