Mercato : 10 ME + Kurzawa, le PSG tente sa chance !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur polyvalent au mercato, Leonardo a fait de Mattia De Sciglio sa priorité hivernale. Mais il sera compliqué de convaincre la Juventus Turin…

En effet, le défenseur de 27 ans, capable de jouer sur les deux côtés de la défense, est un joueur apprécié par Maurizio Sarri notamment pour sa polyvalence. Néanmoins, le PSG est déterminé à récupérer l’international italien et selon les informations récoltées par le Corrriere di Torino, une première offre du PSG est en préparation. Pour convaincre la Juventus Turin de céder son joueur, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient prêts à proposer 10 ME en plus de Layvin Kurzawa, indésirable et dont le contrat à Paris expire dans six mois.

Une proposition intéressante, à condition que la Juventus Turin estime que Layvin Kurzawa n’a pas perdu tout son potentiel, celui qui faisait de lui l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco. Bien que recevable et correcte, la proposition du PSG a cependant peu de chances d’aboutir selon le média italien, qui précise à plusieurs reprises que l’intention première de la Juventus Turin n’est pas de vendre De Sciglio. Notamment car son profil est bien plus défensif que celui des autres latéraux à la disposition de Maurizio Sarri, à savoir Danilo, Alex Sandro et Juan Cuadrado. Il faudra donc peut-être se tourner vers d’autres profils au mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain…