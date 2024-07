Rennes capitule, Désiré Doué fonce au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG est actif dans le dossier Désiré Doué et espère rafler la mise malgré une intense concurrence en Premier League ainsi qu’en Allemagne.

Le mercato estival a démarré et pour l’instant, c’est le calme plat du côté du Paris Saint-Germain. Cela n’empêche pas Luis Enrique et Luis Campos de multiplier les pistes et parmi elles, Désiré Doué figure tout en haut de la liste. Un an après avoir recruté Bradley Barcola en provenance de l’Olympique Lyonnais avec la réussite que l’on connait, le PSG souhaite de nouveau recruter un grand talent de Ligue 1 en la personne du milieu offensif du Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, les discussions sont engagées entre les différentes parties, avec l’espoir de rapidement trouver un accord. Le joueur souhaite absolument quitter la Bretagne pour rejoindre le PSG, ce qui facilite les discussions d’autant que selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, Rennes a ouvert la porte à un départ de son joueur.

« Pour Désiré Doué, un entretien téléphonique a eu lieu très récemment entre les représentants du joueur et Paris. Le joueur a été honnête avec le stade Rennais, il a envie de rejoindre Paris et espère qu'un accord aura lieu très rapidement. Rennes ne s'opposera pas à un départ du joueur » a publié le compte insider sur les réseaux sociaux. La concurrence d’Arsenal, Manchester United ou encore du Bayer Leverkusen ne semble donc pas un problème pour le Paris Saint-Germain puisque Luis Campos a obtenu le feu vert du joueur et de son entourage. L’enjeu des prochaines semaines sera désormais de trouver un accord avec Rennes sur l’indemnité du transfert de Désiré Doué. Aux dernières nouvelles, le club breton n’avait pas l’intention de lâcher son joueur en-dessous de 50 millions d’euros, soit la somme que le PSG avait débourser pour s’offrir les services de Bradley Barcola en provenance de l’Olympique Lyonnais il y a douze mois.