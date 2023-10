Renato Sanches renvoyé à Paris, Mourinho a tranché

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a dégraissé énormément l'été dernier sur le marché des transferts. Renato Sanches est notamment parti en prêt avec option d'achat à l'AS Roma.

La direction du PSG voulait frapper fort l'été dernier, que ce soit au niveau des arrivées mais aussi des départs. Beaucoup de joueurs sont partis, comme Leo Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. Egalement, Luis Campos avait de nouveau mis en place un loft. Et beaucoup de joueurs le composaient. Parmi eux, on pouvait retrouver Renato Sanches, arrivé en provenance du LOSC il y a seulement un an. Mais voilà, le milieu de terrain portugais, dont le talent est indéniable, est très souvent blessé. Parti à l'AS Roma dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat en fonction de son nombre de matchs joués, Sanches accumule les pépins. De quoi agacer à Rome...

Renato Sanches, le PSG peut avoir peur

🚨 Info @PSGInside_Actus . L'#ASRoma pourrait casser le prêt de #RenatoSanches ( En janvier ), si le joueur continue à ne pas jouer à cause de ses blessures. Plus d'informations à venir. #SerieA #Ligue1 #Mercato pic.twitter.com/MVYHHbeNq3 — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) October 8, 2023

Selon les informations de PSG Actualités, l'AS Roma pourrait casser le prêt de Renato Sanches dès le mois de janvier si le joueur continue à ne pas jouer à cause de ses blessures. Ce serait assurément un coup dur pour le PSG, qui aurait bien aimé pouvoir faire une plus-value sur la vente de l'ancien joueur du Bayern. Pour rappel, l'option d'achat pour la Roma est fixée à 12 millions d'euros. José Mourinho est un grand fan de Renato Sanches mais avouait récemment ne pas comprendre pourquoi le joueur de 26 ans se blessait si régulièrement. Les prochaines semaines nous en diront plus et le PSG va croiser les doigts pour que le Lusitanien rejoue et se montre performant avec le club de la Louve, qui comptait sur lui.