Rejeté en Italie, un jeune talent revient au PSG

Par Mehdi Lunay

Jeune talent prometteur du milieu parisien, Noha Lemina a du mal à prendre son envol hors du PSG. Prêté à la Sampdoria en Serie B, il n'est quasiment pas utilisé avec l'équipe première. Le PSG doit maintenant le rapatrier au plus vite.

Si la tournée d'avant-saison du PSG au Japon n'a pas été mémorable pour tout le monde, ce n'est pas le cas pour Noha Lemina. Le jeune milieu de 18 ans a joué deux fois avec les stars parisiennes en Asie, contre le Cerezo Osaka et le Jeonbuk Motors. Deux apparitions qui avaient marqué les observateurs. Lemina s'était bien adapté au rythme des matchs, montrant de belles qualités d'explosivité notamment. De quoi lancer sa carrière professionnelle ? Pas vraiment malheureusement. 6 mois plus tard, le frère cadet de Mario Lemina s'ennuie en Italie. Le PSG l'a prêté à la Sampdoria, en Serie B, avec qui il n'évolue jamais en équipe première.

Lemina devrait connaître un second prêt en janvier

Noha Lemina n'a disputé qu'un match, en août dernier contre Venise, pour 15 minutes de jeu seulement. Ensuite, il n'a pas obtenu la confiance de son entraîneur Andrea Pirlo, lequel a préféré miser sur des joueurs plus expérimentés pour remonter le club au classement : la Samp est passée de la 19e à la 10e place en deux mois. Lemina doit se contenter des matchs avec les U19 où il a marqué deux fois cette saison. Mais, cela ne lui suffit plus. Selon le quotidien francilien Le Parisien, Noha Lemina a demandé l'interruption de son prêt aussi vite que possible. Une demande qui va être acceptée par la Sampdoria mais aussi par le PSG.

Le jeune milieu de 18 ans devrait revenir sur Paris dans les prochains jours. Cependant, Lemina ne va pas poursuivre la saison en cours avec le PSG. Le club parisien souhaite le prêter de nouveau au mercato de janvier, pour le faire progresser. C'est possible juridiquement puisqu'un joueur peut évoluer avec trois clubs différents sur une même saison. C'est surtout réalisable sportivement car le jeune Lemina aura des prétendants. Il avait impressionné l'Europe lors du stage au Japon et de nombreux clubs étaient déjà venus aux renseignements cet été. Noha Lemina devrait connaître un nouveau club en seconde partie de saison et pourquoi pas en France où de nombreux clubs ont bien besoin d'un milieu dynamique en ce moment.