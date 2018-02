Real-PSG : Emery hésite, Zidane n'a aucun doute...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

À trois jours du choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane est sûr de ses forces et sait donc quelle équipe il va aligner.

« Je ne connais pas encore le onze pour mercredi. On va bien préparer et bien analyser. Je suis sûr que l’on sera prêts avec un joueur ou un autre ». Samedi, après la victoire du club de la capitale française à Toulouse (1-0), Unai Emery émettait encore des doutes sur l'équipe-type à inscrire sur la feuille de match face au Real. S'il a d'ores et déjà mis de côté Thiago Motta pour le poste sentinelle, à cause d'un manque de rythme, le flou subsiste toujours entre Lo Celso et Diarra, même si le premier semble tenir la corde. Tout comme Yuri Berchiche, plutôt que Kurzawa, au poste de latéral gauche. Mais de son côté, Madrid n'a pas les mêmes interrogations, puisque Zidane connaît déjà son onze de départ pour défier le PSG.

« Nous avons bien joué dès le début, nous avons joué avec détermination et avec intensité, nous pouvons être heureux. Donc nous préparons très bien le match de mercredi. Nous devons encore corriger certaines choses, mais je vais prendre le côté positif, avec cinq buts. Mercredi, ce sera un autre match... C'est un défi majeur pour tout le monde, c'est une autre compétition et une autre motivation. Je sais qui jouera mercredi, nous sommes tous préparés et c'est la chose la plus importante. Cristiano ? Il est heureux. Il a mis trois buts. Benzema ? Le plus important pour lui, c'est de penser à changer sa mauvaise série lors du prochain match. Marcelo ? Il nous apporte beaucoup », a lancé, en conférence de presse après la victoire contre la Real Sociedad samedi (5-2), l'entraîneur des Merengue, qui devrait donc aligner un 4-4-2 avec Nacho au poste de latéral droit, vu que Carvajal est suspendu, mais aussi avec Lucas Vázquez et Marco Asensio au milieu à la place de Casemiro et de Gareth Bale.